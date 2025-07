Ovo su najvažnije preporuke za Thompsonov koncert u Zagrebu

Tijekom vikenda od 4. do 6. srpnja 2025., povodom održavanja velikog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu, u subotu 5. srpnja, očekuju se pojačani promet i posebna regulacija kretanja kako u gradu, tako i na prilaznim pravcima prema Zagrebu, objavili su Turističke zajednice te objavili niz preporuka i savjeta građanima i turistima da se pravovremeno informiraju te planiraju svoje putovanje i boravak u skladu s preporukama nadležnih službi.

Servisne informacije Grada Zagreba za period od 4. srpnja do 6. srpnja 2025. dostupne su na službenoj stranici Grada Zagreba



Informacije o privremenoj regulaciji prometa u Zagrebu dostupne su na službenim stranicama HAK-a



Informacije o organizaciji javnog gradskog prijevoza mogu se pronaći na službenim stranicama Zagrebačkog električnog tramvaja



Informacije o prometu na autocestama i obilaznicama - zbog očekivanog pojačanog prometa prema Zagrebu, osobito na autocestama A1, A6, A2, A3 i A4 te na zagrebačkoj obilaznici, pratite službene obavijesti Hrvatskog autokluba na poveznici



Grad Zagreb i organizatori apeliraju da se maksimalno izbjegava dolazak automobilom, a za dolazak na koncert preporučuju se javni prijevoz i kretanje pješice.

Ograničenja u javnom prijevozu

Zbog velikih sigurnosnih i organizacijskih zahtjeva, javni prijevoz bit će djelomično poremećen, posebno u blizini Hipodroma:

Od petka kasno navečer obustavlja se rad ZET-ovog autobusnog terminala kod Glavnog kolodvora.

Ulica Grada Vukovara zatvara se u subotu ujutro – ni tramvaji ni autobusi neće prometovati tim dijelom.

zatvara se u subotu ujutro – ni tramvaji ni autobusi neće prometovati tim dijelom. Tramvajske i autobusne linije koje voze preko Mosta slobode i Avenije Dubrovnik vjerojatno će biti skraćene ili obustavljene kad se zatvori avenija (očekuje se popodne).

i vjerojatno će biti skraćene ili obustavljene kad se zatvori avenija (očekuje se popodne). Tramvajski i autobusni promet postupno će se gasiti tijekom dana, ovisno o kretanju mase ljudi.

Autobusne linije kroz Novi Zagreb bit će preusmjerene ili obustavljene u zonama Kajzerica, Zapruđe, Bundek, Lanište.

u zonama Kajzerica, Zapruđe, Bundek, Lanište. Autobusna linija Pleso prijevoza prema Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb prometovat će privremeno izmijenjenom trasom u razdoblju od petka, 4. srpnja, do ponedjeljka, 7. srpnja 2025. godine.

Ne oslanjajte se na javni prijevoz za dolazak točno do Hipodroma – očekujte da ćete dio puta trebati prijeći pješice.

Ako dolazite vlakom (Glavni kolodvor) ili autobusom (Autobusni kolodvor), računajte na 4–5 km hoda, što znači oko sat vremena pješačenja, ovisno o ruti.

Mostovi preko Save (Slobode i Mladosti) mogli bi biti zatvoreni za vozila, ali ostat će prohodni za pješake – očekuje se da će to postati glavni pravci prema koncertu.

Javni prijevoz treba ostaviti onima kojima je najpotrebniji: starijim osobama, osobama s invaliditetom i obiteljima s malom djecom. Za njih će biti osigurani posebni ulazi i parking.

ZET će uvoditi izvanredne linije i dodatne prijevoze, uključujući autobuse za povratak nakon koncerta – ali to neće moći pokriti sve posjetitelje. Računajte da će pješice biti najpouzdaniji izbor.

Uz redovne vlakove, HŽ Putnički prijevoz 5. i 6. srpnja uvodi dodatne vlakove za gradske i međugradske linije.

Dolazak automobilom – snažno se ne preporučuje

Dolazak osobnim automobilom do Hipodroma bit će iznimno otežan ili nemoguć. Grad Zagreb 5. srpnja uvodi niz prometnih ograničenja:

Nema mogućnosti parkiranja u blizini Hipodroma.

Ograničava se promet na ključnim prometnicama, osobito u Novom Zagrebu.

Stanari okolnih naselja (Kajzerica, Zapruđe, Središće) će biti propuštani u zonu ograničenog prometa, ali se i njima savjetuje da ne pomiču vozila ako nije nužno.

Privatnim automobilima neće biti dopušten pristup zoni koncerta.

Turistički autobusi imat će posebno organiziran dolazak i parking – to vrijedi samo za organizirane dolaske. Svi autobusi koji dolaze na koncert moraju se prethodno najaviti putem e-mail adrese parking@infinite-show.com.

Ako ipak dolazite automobilom izvan Zagreba, razmislite o tome da:

parkirate izvan grada ili

koristite rubne dijelove grada (npr. trgovačke centre) kao parkiralište

nastavite put javnim prijevozom ili pješice, koliko bude moguće.

Praktični savjet

Obucite udobnu obuću – tenisice ili cipele prikladne za dulje hodanje i stajanje. Izbjegavajte štikle, neudobne sandale ili novu obuću. Bit će potrebno hodati i stajati nekoliko sati.

SIGURNOSNE PREPORUKE

Na lokaciji koncerta i u okolici bit će pojačana prisutnost redarske i policijske službe.

Preporučuje se dolazak ranije kako biste izbjegli gužve na ulazima i u prometu.

Sa sobom ponesite osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Zabranjen je unos staklenih boca, pirotehnike, oružja, alkohola i drugih opasnih predmeta.

Provjerite vremensku prognozu na dan koncerta. S obzirom na to da se radi o koncertu na otvorenom, ponesite kape ili kabanice, ovisno o prognozi.

Na lokaciji koncerta bit će dostupne medicinske ekipe i punktovi za prvu pomoć.

U slučaju nužde slijedite upute službi na terenu.

Objedinjene važne zdravstvene i sigurnosne preporuke objavljene su na službenim web stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo– zaštita od vrućine, gužve, buke i drugih rizika

MOBILNA APLIKACIJA MPT koja omogućava jednostavniji i pregledniji pristup svim ključnim informacijama vezanima uz program, ulaznice i snalaženje na prostoru događanja dostupna je na:

Google Play // App Store

Na službenoj web stranici www.hodocasnik.hr možete pronaći odgovore na najčešće postavljena pitanja vezana uz koncert i korištenje aplikacije.



PREPORUKE ZA STRANE DRŽAVLJANE

Stranim državljanima preporučuje se da se prije dolaska informiraju kod svojih veleposlanstava o boravku u Hrvatskoj i dostupnosti konzularne pomoći.

Popis veleposlanstava i konzulata u Zagrebu dostupan je na službenim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH.

Popis veleposlanstava RH u svijetu dostupan je također na službenim stranicama MVEP.

Također, na raspolaganju su vam i Centri za posjetitelje čije je radno vrijeme produženo za taj vikend te će raditi od 09:00 do 20:00 sati (Trg bana J. Jelačića 11) i od 7.00 do 22.00 sata (Zračna luka Franjo Tuđman).

Centar za posjetitelje, Trg bana J. Jelačića 11

tel. +385 1 48 14 051, +385 1 48 14 052, +385 1 48 14 054

Centar za posjetitelje, Zračna luka Franjo Tuđman, Ulica Rudolfa Fizira 21

tel. +385 1 6265 091

Kula Lotrščak, Strossmayerovo šetalište

tel. +385 1 48 51 510

Besplatni telefon

0800 53 53 e-mail: info@infozagreb.hr



Savjeti za one koji ne dolaze na koncert i putnike u tranzitu



Ako 5. srpnja putujete u, iz ili kroz Zagreb, a ne dolazite na koncert, imajte na umu sljedeće preporuke:



Planirajte unaprijed

• U Zagreb pokušajte stići jedan ili više dana ranije, ako vam raspored to dopušta.

• Očekujte znatna kašnjenja ako se 5. srpnja krećete automobilom, taksijem ili putem aplikacija za prijevoz.



Izbjegavajte središnji i južni Zagreb

• Ne ulazite vozilom u južne dijelove Zagreba i centar grada, osobito nakon 14:00 sati.

• Gdje god je moguće, koristite obilaznice i zaobilazne prometnice.



Koristite javni prijevoz

• Prednost dajte vlakovima, shuttle prijevozu do zračne luke i međugradskim autobusima.

• Ako koristite taksi, računajte na preusmjeravanja i duže vrijeme putovanja.



Uključite dodatnu vremensku rezervu

• Ako krećete sa Zračne luke Zagreb, Glavnog kolodvora ili Autobusnog kolodvora, dođite najmanje 2–3 sata ranije.

• Pratite promet i kašnjenja u stvarnom vremenu putem:

Hrvatskog autokluba (HAK)

Prometnih vijesti na radiju HR2



Budite informirani

Iznimno korisna stranica SmartTraveller preporučuje redovito praćenje informacija o javnim okupljanjima i mogućim poremećajima u prometu tijekom boravka u Hrvatskoj. Na njihovoj stranici možete pratiti najnovije savjete o sigurnosti i putovanjima

Korisne informacije i brojevi telefona putničkih službi i usluga možete pronaći na poveznici

112 je europski broj za hitne slučajeve koji možete besplatno nazvati s bilo kojeg fiksnog ili mobilnog telefona u EU-u!