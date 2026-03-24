Ovo su najzagađenije zemlje na svijetu, zrak im nije čist

Pakistan je bio najzagađenija zemlja u 2025. godini, s koncentracijama opasnih malih čestica poznatih kao PM2.5 do 13 puta višim od preporučene razine Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), pokazalo je godišnje izvješće objavljeno u utorak. Švicarska tvrtka za praćenje kvalitete zraka IQAir navela je u svom godišnjem izvješću da je 13 zemalja i teritorija prošle godine zadržalo prosječne razine PM2.5 čestica na manje od pet mikrograma po kubnom metru prema standardu WHO-a, u odnosu na sedam u 2024. godini.

Od 143 praćene zemlje i teritorija, 130 nije zadovoljilo smjernice WHO-a.

Bangladeš i Tadžikistan bili su drugi i treći na popisu najzagađenijih. Čad, statistički zemlja s najvišom razinom smoga 2024. godine, bio je na četvrtom mjestu 2025. godine, ali pad koncentracija PM2.5 prošle godine vjerojatno je rezultat nedostatka podataka.

Sjedinjene Države obustavile su prošlog ožujka globalni program praćenja koji je objedinjavao podatke o onečišćenju prikupljene iz zgrada njihovih veleposlanstava i konzulata, pozivajući se na proračunska ograničenja.

"Gubitak podataka u ožujku doveo je do toga da se čini da je došlo do značajnog pada razina PM2.5 (u Čadu), ali zapravo to ne znamo", rekla je Christi Chester Schroeder, glavna autorica izvješća IQAir-a.

Odluka SAD-a eliminirala je primarni izvor podataka za mnoge zemlje sklone smogu, a Burundi, Turkmenistan i Togo nisu uvršteni u izvješće za 2025. zbog nedostatka informacija.

Indijski Loni bio je najzagađeniji grad na svijetu 2025., s prosječnom razinom PM2.5 od 112,5 mikrograma po kubnom metru, a slijedi ga Hotan u sjeverozapadnoj kineskoj regiji Xinjiang sa 109,6 mikrograma.

U Indiji, Pakistanu i Kini nalazi se 25 najzagađenijih gradova na svijetu.

Samo 14 posto svjetskih gradova ispunilo je standard WHO-a u 2025., što je pad u odnosu na 17 posto godinu ranije, a kanadski šumski požari doveli su do porasta PM2.5 diljem Sjedinjenih Država pa sve do Europe.

Među zemljama koje su zadovoljile kriterije WHO-a u 2025. godini bile su Australija, Island, Estonija i Panama.

Laos, Kambodža i Indonezija prijavili su značajno smanjenje PM2.5 čestica u usporedbi s prethodnom godinom, uglavnom zahvaljujući vlažnijem i vjetrovitijem klimatskom fenomenu La Nina. U Mongoliji su prosječne koncentracije pale za 31 posto i sada iznose 17,8 mikrograma po kubnom metru.

Ukupno je 75 zemalja prijavilo niže razine PM2.5 u 2025. u usporedbi s 2024., dok su 54 zemlje zabilježile više prosječne koncentracije, priopćio je IQAir.