Ovo su prve snimke požara: Tu se vidi misteriozno plavo svjetlo

Čitateljica 24sata snimila je sam početak požara na zgradi Vjesnika. Kako nam je opisala, sve je krenulo pri vrhu. A onda se odjedanput vatra počela širiti prema dolje.

- Izašli smo na ulicu i ugledali plamen na vrhu, osjetio se jak smrad paljevine. Ubrzo smo se vratili u zgradu, došli su vatrogasci, a u jednom trenutku kad smo pogledali, požar se proširio i prema donjem dijelu zgrade. Vidjelo se i nekakvo plavo svjetlo, a onda je iza toga buknulo na još par mjesta. Bilo je uznemirujuće biti u blizini - opisuje nam čitateljica.

Pogledajte njezine snimke

Pokretanje videa... 00:37 Početak požara u zgradi Vjesnika | Video: čitatelj/24sata

Na snimci se na prozoru kroz dim vidi to plavo svjetlo. Kako neslužbeno doznajemo, to je najvjerojatnije bljesak svjetiljki vatrogasaca koji su se u tom trenu zatekli gore. O tome je pričao i šef zagrebačkih vatrogasaca Siniša Jembrih.

- Kad su se ekipe počele penjati i gasiti, vidjeli smo da se požar počeo pojavljivati na donjim katovima, čak i u prizemlju, što znači da se širio kroz ventilacije - rekao je zapovjednik JVP Zagreb Siniša Jembrih.

Nema ozlijeđenih

Požar u Vjesnikovom neboderu izbio je sinoć malo iza 23 sata. Zgrada je gorjela cijelu noć. Gori i dalje. S nje padaju dijelovi zidova! Više o tome možete pratiti OVDJE iz minute u minutu. Šteta je totalna.

Tomislav Tomašević je spominjao i moguće rušenje. Još se ne zna uzrok požara. Šef zagrebačkih vatrogasaca Siniša Jembrih rekao je da mu je zanimljivo da je stigla samo jedna dojava i da inače kod takvih požara dođe puno više dojava.

Dobra vijest je da nema ozlijeđenih. Požar je u jednom trenutku gasilo gotovo stotinu vatrogasaca.