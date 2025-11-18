Obavijesti

Ovo su prve snimke požara: Tu se vidi misteriozno plavo svjetlo

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 7 min
Ovo su prve snimke požara: Tu se vidi misteriozno plavo svjetlo
Foto: Čitatelj 24sata

Vidjelo se nekakvo plavkasto svjetlo, a onda je iza toga buknulo na još par mjesta. Bilo je uznemirujuće biti u blizini, rekla nam je čitateljica koja je snimila sam početak požara na neboderu Vjesnika

Čitateljica 24sata snimila je sam početak požara na zgradi Vjesnika. Kako nam je opisala, sve je krenulo pri vrhu. A onda se odjedanput vatra počela širiti prema dolje. 

- Izašli smo na ulicu i ugledali plamen na vrhu, osjetio se jak smrad paljevine. Ubrzo smo se vratili u zgradu, došli su vatrogasci, a u jednom trenutku kad smo pogledali, požar se proširio i prema donjem dijelu zgrade. Vidjelo se i nekakvo plavo svjetlo, a onda je iza toga buknulo na još par mjesta. Bilo je uznemirujuće biti u blizini - opisuje nam čitateljica.

Početak požara u zgradi Vjesnika 00:37
Početak požara u zgradi Vjesnika | Video: čitatelj/24sata

Na snimci se na prozoru kroz dim vidi to plavo svjetlo. Kako neslužbeno doznajemo, to je najvjerojatnije bljesak svjetiljki vatrogasaca koji su se u tom trenu zatekli gore. O tome je pričao i šef zagrebačkih vatrogasaca Siniša Jembrih.

- Kad su se ekipe počele penjati i gasiti, vidjeli smo da se požar počeo pojavljivati na donjim katovima, čak i u prizemlju, što znači da se širio kroz ventilacije - rekao je zapovjednik JVP Zagreb Siniša Jembrih.

Zagreb: Pozar u Vjesnikovom neboderu Zagreb: Pozar u Vjesnikovom neboderu Zagreb: Pozar u Vjesnikovom neboderu
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Nema ozlijeđenih

Požar u Vjesnikovom neboderu izbio je sinoć malo iza 23 sata. Zgrada je gorjela cijelu noć. Gori i dalje. S nje padaju dijelovi zidova! Više o tome možete pratiti OVDJE iz minute u minutu. Šteta je totalna.

NEVJEROJATNO Pogledajte jutarnje fotografije Vjesnika! Totalna katastrofa
Pogledajte jutarnje fotografije Vjesnika! Totalna katastrofa

Tomislav Tomašević je spominjao i moguće rušenje. Još se ne zna uzrok požara. Šef zagrebačkih vatrogasaca Siniša Jembrih rekao je da mu je zanimljivo da je stigla samo jedna dojava i da inače kod takvih požara dođe puno više dojava.

I DALJE GASE POŽAR FOTO Vatrogasci opisali borbu s vatrenom stihijom u Vjesniku: Evo kako je izgledalo iznutra!
FOTO Vatrogasci opisali borbu s vatrenom stihijom u Vjesniku: Evo kako je izgledalo iznutra!

Dobra vijest je da nema ozlijeđenih. Požar je u jednom trenutku gasilo gotovo stotinu vatrogasaca.

