Ovo su rezultati 16. kola Lota 6

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Hrvatska lutrija

Na ovom izvlačenju nije bilo dobitnika glavne nagrade niti dobitnika s 5+1 pogotkom...

Dana 22. veljače 2026. godine održano je 16. kolo popularne igre na sreću Hrvatske lutrije – Loto 6. Izvlačenje je prikazano u 20:05 sati na HTV1, a donosimo vam sve važne informacije o rezultatima i dobitcima.

Dobitni brojevi za 16. kolo su: 4, 11, 23, 24, 33, 38. Dodatni broj: 19

Joker broj izvučen u ovom kolu je: 395658

Pregled dobitaka:
- 6 pogodaka: nema dobitnika
- 5+1 pogodak: nema dobitnika
- 5 pogodaka: 4 dobitnika, svaki osvaja 1.281,10 EUR
- 4 pogotka: 251 dobitnik, svaki osvaja 12,25 EUR
- 3 pogotka: 4341 dobitnik, svaki osvaja 1,65 EUR

Na ovom izvlačenju nije bilo dobitnika glavne nagrade niti dobitnika s 5+1 pogotkom, dok su ostale kategorije ostvarile značajne dobitke. Čestitamo svim sretnim dobitnicima!

Za više informacija i provjeru listića posjetite službenu stranicu Hrvatske lutrije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

