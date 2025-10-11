Ovo su rezultati Eurojackpota

U petak, 10. listopada 2025. godine, održano je 81. kolo popularne europske lutrije Eurojackpot. Igrači iz Hrvatske i drugih europskih zemalja s nestrpljenjem su iščekivali izvlačenje, nadajući se velikom dobitku.

Dobitni brojevi za ovo izvlačenje su:

Glavni brojevi: 31, 24, 4, 5, 41

Euro brojevi: 12, 3

Statistika izvlačenja:

- Ukupna uplata: 778.228,20 €

- Fond dobitaka: 389.114,10 €

- Broj uplaćenih listića: 233.512

- Broj dobitnih listića: 9.877

Sretni dobitnici mogu provjeriti svoje listiće i nadati se da se upravo njihov broj nalazi među dobitnim kombinacijama. Čestitamo svim dobitnicima, a ostalima želimo više sreće u sljedećem kolu Eurojackpota!