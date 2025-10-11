Obavijesti

News

Komentari 0
VELIKI DOBITAK

Ovo su rezultati Eurojackpota

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Ovo su rezultati Eurojackpota
Foto: Hrvatska lutrija

Saznajte rezultate Eurojackpot izvlačenja održanog 10. listopada 2025. godine, uključujući dobitne brojeve, fond dobitaka i statistiku uplate

U petak, 10. listopada 2025. godine, održano je 81. kolo popularne europske lutrije Eurojackpot. Igrači iz Hrvatske i drugih europskih zemalja s nestrpljenjem su iščekivali izvlačenje, nadajući se velikom dobitku.

Dobitni brojevi za ovo izvlačenje su:
Glavni brojevi: 31, 24, 4, 5, 41
Euro brojevi: 12, 3

RASTE JACKPOT Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura
Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura

Statistika izvlačenja:
- Ukupna uplata: 778.228,20 €
- Fond dobitaka: 389.114,10 €
- Broj uplaćenih listića: 233.512
- Broj dobitnih listića: 9.877

Sretni dobitnici mogu provjeriti svoje listiće i nadati se da se upravo njihov broj nalazi među dobitnim kombinacijama. Čestitamo svim dobitnicima, a ostalima želimo više sreće u sljedećem kolu Eurojackpota!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljubavno pismo iz 1986. našli na Mostu slobode, sada traže vlasnicu: 'Malo moje, volim te'
ZAGREBAČKI LJUBAVNI MISTERIJ

Ljubavno pismo iz 1986. našli na Mostu slobode, sada traže vlasnicu: 'Malo moje, volim te'

Mlada je Zagrepčanka pismo iz srpnja 1986., koje je vojnik poslao svojoj dragoj, mladoj studentici, pronašla putem na posao. Voljela bi da se toj gospođi, ili gospodinu, pismo vrati, čeka ih...
Uzeo novac, a djeca iz Petrinje ostala bez maturalca: 'Rekao je da čeka kredit, više se ne javlja'
RODITELJI TRAŽE ISTINU

Uzeo novac, a djeca iz Petrinje ostala bez maturalca: 'Rekao je da čeka kredit, više se ne javlja'

Učenici petrinjske škole trebali su ići na tri dana u Dalmaciju s agencijom Saša Klek. Ništa od toga, ništa ni od povrata novca... Iz Udruge hrvatskih putničkih agencija kažu: Rekli su nam da će vratiti novac do 16. listopada
Detalji sumnjive nabave u OB Varaždin: Namještaj koštao više od čak pet uređaja zajedno!
EPPO U VARAŽDINU

Detalji sumnjive nabave u OB Varaždin: Namještaj koštao više od čak pet uređaja zajedno!

Denis Kršek tvrdi da županu Stričaku nije dao mito i da u natječajima nema ništa sumnjivo. No specifikacije natječaja za, primjerice, lampe su dovoljno detaljne da odgovaraju samo onima koje on prodaje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025