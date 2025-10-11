Saznajte rezultate Eurojackpot izvlačenja održanog 10. listopada 2025. godine, uključujući dobitne brojeve, fond dobitaka i statistiku uplate
VELIKI DOBITAK
Ovo su rezultati Eurojackpota
U petak, 10. listopada 2025. godine, održano je 81. kolo popularne europske lutrije Eurojackpot. Igrači iz Hrvatske i drugih europskih zemalja s nestrpljenjem su iščekivali izvlačenje, nadajući se velikom dobitku.
Dobitni brojevi za ovo izvlačenje su:
Glavni brojevi: 31, 24, 4, 5, 41
Euro brojevi: 12, 3
Statistika izvlačenja:
- Ukupna uplata: 778.228,20 €
- Fond dobitaka: 389.114,10 €
- Broj uplaćenih listića: 233.512
- Broj dobitnih listića: 9.877
Sretni dobitnici mogu provjeriti svoje listiće i nadati se da se upravo njihov broj nalazi među dobitnim kombinacijama. Čestitamo svim dobitnicima, a ostalima želimo više sreće u sljedećem kolu Eurojackpota!
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
