Ovo su sve Thompsonove opcije za rušenje Tomaševića. Ne stoji dobro. Ključ je brojka 133.550!

Ne radi se ovdje o meni i jednom koncertu. Ovdje se radi o napadu na Domovinski rat i temelje hrvatske države. Znamo da danas Zagrebom upravlja ekstremna ljevičarska sekta i ostaci jugokomunista. Zagreb je glavni grad Hrvatske. Ali i svake Hrvatice i Hrvata gdje god živio. Svi smo mi vezani uz Zagreb. Pozivam sve koji se ne slažu s ovom vlasti koja donosi ovakve odluke da se tome treba protiviti demokratskim putem, putem izbora. Izbori mogu biti i redovni i izvanredni - rekao je Marko Perković Thompson publici u zagrebačkoj Areni u subotu navečer, čime je otvoreno pozvao na rušenje vlasti Možemo! I Tomislava Tomaševića u Zagrebu.

Pjevač je jasno naglasio da izbori mogu biti redovni i izvanredni i da se na njima može na legalan način rušiti vlast. No, koje su opcije koje su mu na raspolaganju da Thompsonovi pristaše i desnica sruši Tomaševića?

Kao što je i sam rekao, prva opcija su redovni izbori. Oni su bili u svibnju ove godine. Da je Thompson tada koristio ovu retoriku, možda bi Tomašević dobio manje glasova i ne bi Možemo! I SDP osvojili uvjerljivu većinu u Skupštini. Ali prvi krug izbora je bio mjesec i pol prije velikog koncerta na Hipodromu i gradska uprava je dala sve dozvole Thompsonu. Pa pjevač nije išao protiv njih niti pozivao svoje obožavatelje da glasaju protiv gradonačelnika, a kamoli koristio izraze poput "lijeve sekte".

Druga opcija je također prošla prije mjesec dana. Skupština ima mogućnost ne izglasati proračun Zagreba. Ako to ne uspije iz dva pokušaja, idu izbori za Skupštinu koje je predstavničko tijelo, ne i za gradonačelnika. Ali ako bi i novi saziv Skupštine opet odbio Tomaševićev proračun, odnosno ne bi imao većinu, onda bi išli i izvanredni izbori za gradonačelnika. Ali Možemo i SDP imaju 25 od 47 zastupnika u Skupštini, te je proračun glatko prošao.

Zadnja opcija je referendum protiv Tomaševića. I to je jedina karta kojom desnica i Thompson zaista mogu pokušati srušiti gradonačelnika. Ali kako ćemo vidjeti, za to bi se moralo jako puno potruditi.

Naravno, zadnja su opcija redovni izbori 2029. godine. Do tad je jako dugo, a na redovnim izborima u Zagrebu desnica ne prolazi dobro, čak ako u nju uračunamo i HDZ. Thompson dakle ima skoro četiri godine da pokuša promijeniti preferencije birača u Zagrebu.

Dvije su opcije za raspisivanje referenduma. Prva odmah otpada jer bi ga trebalo pokrenuti dvije trećine zastupnika u Skupštini, odnosno njih 31. Oporba ima 22 zastupnika.

Ostaje prikupljanje potpisa i ako ono bude uspješno, onda glasovanje na referendumu protiv Tomaševića.

Da bi se referendum pokrenuo, desnica i Thompsonovi pristaše trebaju skupiti 20 posto potpisa upisanih birača u Zagrebu. I to u roku 15 dana. Upisani broj birača na izborima u svibnju je bio 667.752. To znači da Thompsonu i njegovima treba točno 133.550 potpisa za pokretanje referenduma.

Za skupiti takav broj potpisa treba jaka organizacija, volonteri, štandovi i financijeri. Kada je Tomašević prvi puta najavio zabranu drugog koncerta, pojavila se ideja na desnici o referendumu kojim bi se prikupio taj broj potpisa do jučerašnjeg prvog koncerta. Naravno, sve je ostalo na ideji jer nije imao tko organizirati volontere koji bi se 15 dana smrzavali i skupljali potpise.

Pokušaj raspisivanja referenduma bi bio pravi test snage desnice. Jasno bi se vidjelo koliku potporu imaju u Zagrebu. Ako ne uspiju ili skupe tek par tisuća potpisa, morali bi zašutjeti. Ako bi uspjeli, bio bi to šamar i Tomaševiću i potpuno jasni signal da je zagrebačko biračko tijelo otišlo u desno. Zato je pravo pitanje hoće li desnica pristati na taj test.

Ali čak da i uspiju skupiti tih magičnih 133.550 potpisa, to ne znači da Tomašević pada. To znači da se raspisuje referendum. Na njega mora izaći jedna trećina birača da bi uopće bio valjan, a onda većina tih izašlih birača mora glasati protiv gradonačelnika.

Što to znači u brojkama: na referendum bi trebalo izaći minimalno 222.361 birač, a protiv Tomaševića glasovati minimalno njih 111.181.

Ove brojke treba staviti i u kontekst održanih izbora u svibnju kako bi se vidjelo koliko je teško srušiti gradonačelnika Zagreba na referendumu. Na prvi krug izbora za gradonačelnika, na kojem se birao i sastav Skupštine je izašao 284.621 birač. Ali većina tih izašlih birača je glasovala za Tomaševića, te listu Možemo i SDP-a.

Za Tomaševića je glasalo 135.545 Zagrepčanki i Zagrepčana – što je 2000 više nego je potrebno potpisa za raspisivanje referenduma. Za njihovu listu je glasovalo 122.000 birača u Zagrebu i lista je bila relativni pobjednik izbora s 43,6 posto glasova.

U drugom krugu izbora je Tomašević pobijedio Mariju Selak Raspudić. U drugom krugu je glasovalo oko 227.000 birača, a Tomašević je osvojio 131.000 glasova.

Da bi na izvanrednim izborima srušio Tomaševića, Thompson i njegovi pristaše bi dakle trebali mobilizirati one koje politika ne zanima kako bi nadjačali one koji idu na birališta i žele lijevu vlast u Zagrebu. Uz to bi trebali imati snažan organizacijski tim za skupljanje potpisa i provedbu referenduma.