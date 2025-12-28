Thompson se otvoreno uključio u politiku: U Zadru i Zagrebu zove mlade da ruše 'sekte'

Ne radi se ovdje o meni i jednom koncertu. Ovdje se radi o napadu na Domovinski rat i temelje hrvatske države. Znamo da danas Zagrebom upravlja ekstremna ljevičarska sekta i ostaci jugokomunista. Zagreb je glavni grad Hrvatske. Ali i svake Hrvatice i Hrvata gdje god živio. Svi smo mi vezani uz Zagreb. Pozivam sve koji se ne slažu s ovom vlasti koja donosi ovakve odluke da se tome treba protiviti demokratskim putem, putem izbora. Izbori mogu biti i redovni i izvanredni - rekao je Marko Perković Thompson publici u zagrebačkoj Areni u subotu navečer, čime je otvoreno pozvao na rušenje vlasti Možemo! I Tomislava Tomaševića u Zagrebu.

Od koncerta na Hipodromu Thompson sve glasnije šalje političke poruke, iako u rijetkim intervjuima ističe da prije svega pjeva o ljubavi i domoljublju. Prije nekoliko tjedana u Zadru je također pozivao mlade da se uključe u izbore, također prozivajući ‘zagrebačku sektu’.

- Gledajte, Hrvatska je tu i treba više krvariti za nju. I nećemo više krvariti za nju. Nećete ginuti. Ali zato se morate boriti za nju demokratskim putem, to su izbori. Izbori. Izlazite na izbore, to je najvažnija stvar. Tako se brani Hrvatska, tako se pobjeđuje. Evo ovdje u Zadru, dobro je, jel tako? A vidite u Zagrebu što je. Okupirani grad, glavi grad svih Hrvata okupiran. neka sekta upravlja s njim. A zašto? Zato što nismo izlazili na izbore! Izborima se pobjeđuju sekte i sve one koji prijete ovoj Hrvatskoj. Zato izađimo, izlazimo – idući izbori, svi na izbore! To je domoljubni čin, to je pravi domoljubni čin. Ne da kažu: Vidi njih mlade, njih nije briga za Hrvatsku jer oni ne izlaze na izbore. Briga je, briga, a ja to osjećam danas. Uključite se, to je moj osobni i cilj moje generacije koja priča o vama svaki dan. Vi ste ti i hvala vam na ovome. Ovo je pokazatelj, nešto što nas učvršćuje u onome našem iskonskom, to ste pokazali i pokazujete. Samo tako, samo tako, nema predaje - rekao je u Zadru.

Skandal ispred Arene: Pjevali 'ubij Srbina'

Thompson je u izravnom sukobu s Tomaševićem otkako mu gradska vlast nije odobrila drugi koncert u Areni na zimskoj turneji 28.12., kojeg su pjevač i njegov tim službeno zatražili.

Za prvi koncert, kako je rekao Tomašević, ugovor je bio potpisan još u ožujku, prije velikog koncerta na Hipodromu.

- S obzirom na sve što se događa u Hrvatskoj, a ako hoćete i ono što se dogodilo u Splitu, gdje je korišten protuustavni ustaški pozdrav, rekao sam da ćemo uvesti u uvjete poslovanja Zagrebačkog holdinga da se ne može koristiti taj protuustavni pozdrav na koncertima koji se održavaju u Areni, a i u drugim gradskim prostorima - rekao je Tomašević.

Nakon toga zagrebačka Gradska skupština po hitnom je postupku raspravljala i većinom glasova prihvatila prijedlog vladajuće koalicije Možemo! i SDP-a o zabrani korištenja ustaških simbola u prostorima kojima upravlja Grad.

Thompson je tad objavio video u kojem je zaprijetio 'radikalnijom potezima'.

- Danas prije podne, zagrebački gradonačelnik je potvrdio svoju odluku da mi ne dopušta održavanje koncerta 28. prosinca u zagrebačkoj Areni. Naglasio je da je to isključivo njegova odluka. Ta njegova odluka bez ikakvog razumnog pravno utemeljenog objašnjenja je u maniri šerifa sa Divljeg zapada.

Zapravo, ovdje se radi o napadu na pravni poredak Republike Hrvatske od strane gradonačelnika Zagreba jer ne poštuje odluke hrvatskih sudova. Hrvatski veterani, a među njima i ja borili su se za pravnu neovisnu Republiku Hrvatsku i na svaki napad na njen pravni poredak će znati odgovoriti. Još jednom gradonačelnika Zagreba pozivam na razum, smirivanje tenzija i poštivanje pravnog poretka Republike Hrvatske. U protivnom ćemo povući puno radikalnije poteze koji mu se neće svidjeti - zaključio je Thompson u kratkom videu.

Kakvi su to 'radikalniji potezi' morao je objašnjavati njegov tim na pressici koju su sazvali, na kojoj se pjevač nije pojavio.

- Od ponašanja Tomaševića zavisi, primijenit ćemo sva pravna i druga sredstva. Koja će to sredstva biti, to ćemo vidjeti - rekao je tada Thompsonov menadžer Zdravko Barišić, a sličnu je poruku imao i u subotu uoči koncerta u Areni.

- Vodstvo Grada Zagreba, uz gradonačelnika Tomislava Tomaševića, neka je čudna svita. Imamo koncerte u Poreču, Rijeci, Varaždinu, a imali smo i u Osijeku te Splitu. Ne znam što se ovdje događa te zašto je ideologija toliko jaka da tjera Tomaševića na ove poteze koje čini nepotrebno, nekorektno i protuzakonito", rekao je Barišić, prenosi dnevnik.hr.

Na pitanje postoji li strah da će ih Tomašević prijaviti, Barišić je odgovorio da ne zna za što bi ih prijavio. - Tomašević radi ono što misli da je dobro, a ja mu kažem da mislim da je to krivo. Mi ćemo nastaviti svoj put dalje, a naravno da ćemo poduzeti i sva pravna sredstva po tom pitanju - rekao je.

Putem odvjetničkog tima, kaže, zatražili su formalni odgovor zagrebačke Arene, Holdinga te Grada Zagreba o zabrani održavanja koncerta, no taj odgovor još nisu dobili.

- Poduzet ćemo sve pravne radnje. Ovo je štićenje Ustava i pravne države te sloboda u Hrvatskoj - ustvrdio je.

Inače, redovni lokalni izbori trebaju biti tek u proljeće 2029. godine. Razloga za izvanredne izbore u Zagrebu trenutačno nema, budući da je stabilna koalicija Možemo! i SDP-a, koja je pobijedila na redovnim izborima u svibnju izglasala proračun za 2026. godinu.

Redovni parlamentarni izbori, pak, na rasporedu su 2028. godine.