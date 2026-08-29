Ovo su svi skandali bolnice u Čakovcu. U njoj je Luka (38) umro u čekaonici hitne...

Luka Palatinuš (38) preminuo je u noći 19./20. kolovoza u čekaonici Županijske bolnice Čakovec nakon što je na hitni prijem došao zbog bolova u prsima i vrlo visokog tlaka (oko 200), kako je rekao njegov otac. Obitelj smatra da ga nisu dovoljno ozbiljno shvatili. Bolnica tvrdi da je odmah pregledan, napravljen mu je EKG, izvađena krv, izmjeren tlak i dobio je terapiju, a nalazi su bili uredni. Nakon toga su ga poslali u čekaonicu, gdje je i umro. Iz ravnateljstva navode da je reanimiran oko 50 minuta, ali da je preminuo. Liječnici s kojima su 24sata razgovarala, a koji nisu bili uključeni u njegovo liječenje smatraju da je napravljen veliki propust jer ga nisu držali spojenog na monitor kako bi bio cijelo vrijeme pod nadzorom.

Ova je bolnica inače poznata po brojnim incidentima, a izdvojili smo samo nekoliko njih unatrag par godina.

Smrt pacijenta nakon pogrešnog sredstva tijekom hemodijalize - rujan 2020.

U rujnu 2020. 62-godišnji pacijent preminuo je nakon rutinske hemodijalize. Bolnica je u početku navela da je tijekom postupka intravenozno primijenjeno nedozvoljeno sredstvo. Kasnija istraga DORH-a utvrdila je sumnju da je medicinska sestra u kateter ubrizgala benzin umjesto fiziološke otopine. Pacijent je preminuo od trovanja i zatajenja više organa. U srpnju 2021. podignuta je optužnica.

Iz Županijske bolnice Čakovec tad su objavili da je "tijekom postupka intravenski primijenjeno nedozvoljeno sredstvo koje se inače rutinski primjenjuje u lokalnoj primjeni kod takvih i sličnih postupaka. Unatoč momentalno poduzetim mjerama maksimalnog intenzivnog i reanimacijskog liječenja je nastupilo multiorgansko zatajenje organa i smrt pacijenta te je indicirana obdukcija. Unutar županijske bolnice Čakovec provode se propisani postupci i procedure radi razjašnjenja neočekivanog neželjenog događaja. 0 navedenom događaju je obaviješteno nadležno državno odvjetništvo".

Pogrešan krvni pripravak pacijentici koja je potom preminula - prosinac 2024.

23. prosinca 2024. pacijentici na onkologiji/hematologiji dan je pogrešan pripravak trombocita. Pacijentica je preminula 26. prosinca. Bolnica je potvrdila pogrešku, ali izričito tvrdi da smrt nije bila posljedica transfuzije, nego osnovne bolesti. Pokrenut je izvanredni unutarnji nadzor, a Ministarstvo zdravstva je obaviješteno.

- Dana 23. prosinca 2024. godine, na Odjelu za internističku onkologiju i hematologiju Županijske bolnice Čakovec, došlo je do primjene pogrešnog krvnog pripravka - koncentrata trombocita. Pacijentica je primila univerzalan pripravak koncentrata trombocita i nije razvila posttransfuzijsku reakciju niti bilo kakvu drugu nuspojavu povezanu s primjenom krvnog pripravka. Pacijenticu se je nakon primljene krive doze trombocita kontinuirano nadziralo te je konzultiran transfuziolog, navodi se u odgovoru Županijske bolnice Čakovec, koji potpisuje njezin ravnatelj, Nikola Hren, dipl. iur. "Smrtni ishod koji je uslijedio tri dana nakon transfuzije nije povezan s ovim pripravkom, već isključivo s osnovnom bolešću pacijentice - objavila je bolnica.

Velika kadrovska/politička kriza i masovni odlazak kirurga - siječanj/veljača 2025.

Nakon imenovanja novih pročelnika i voditelja, posebno imenovanja Roberta Grudića na čelo kirurške službe, došlo je do otvorenog sukoba dijela kirurga i uprave. Deset specijalista dalo je otkaze, dio liječnika prethodno je otišao na bolovanje. Građani su organizirali prosvjed, a tražile su se ostavke ravnatelja Nikole Hrena i uprave. Liječnici su upravu optuživali za političko kadroviranje i loše upravljanje, dok je uprava odbacivala njihove optužbe i tvrdila da se bolnicu pokušava destabilizirati. Osam kirurga najavilo da se neće vratiti u bolnicu.

70-godišnji teško pretučeni muškarac dvaput otpušten pa završio u komi, ožujak 2025.

24sata su otkrila slučaj 70-godišnjaka koji je bio teško pretučen i silovan. Prema izvještaju, bolnica ga je zaprimila dva puta, a zatim otpustila, treći put hitna ga je dovela u bolnicu u komi. Bolnica je branila postupanje i navela da je prilikom ranijih pregleda napravljen niz dijagnostičkih pretraga te da tada nisu utvrđeni znakovi traume koji bi zahtijevali drukčije postupanje.

Pacijentu probili kost u nosu, zrak mu ulazio u lubanju - ožujak 2025.

U Županijskoj bolnici Čakovec koja posljednjih mjeseci puni medijske stupce došlo je do još jednog neželjenog događaja na štetu pacijenta. Prilikom zahvata zaustavljanja krvarenja pacijentu je oštećen nos tamponom zbog čega mu je, kako doznaju 24sata od više izvora, kroz tu ranu počeo ulaziti zrak u lubanjsku šupljinu. Na kraju je pacijent prebačen na operaciju u Zagreb. To se dogodilo u 21. veljače 2025. godine, kad je pacijent zbog krvarenja iz nosa došao u Županijsku bolnicu Čakovec gdje su ga primili na Odjelu otorinolaringologije Županijske bolnice.