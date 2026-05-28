Ozbiljno se spremaju za invaziju. Na granici s Rusijom pojavili se 'zmajevi zubi'

Na latvijsko-ruskoj granici postavljaju se protumobilne utvrde – takozvani „zmajevi zubi”. O tome je izviješteno s pozivom na Nacionalne oružane snage Latvije (NBS). Za provedbu ovog projekta država je prethodno eksproprijerala granične zemljišne čestice, budući da se infrastruktura Baltičke obrambene linije gradi izravno uz granicu, piše Liga.net.

Latvia Erects "Dragon's Teeth" Along the Border with Russia.



The fortifications are being constructed on plots of land that were previously expropriated from private owners for national defense purposes.



Nove obrambene strukture postavljaju se u tri reda, u širini od oko deset metara. Svaki betonski blok teži oko 1,5 tona i dizajniran je za odvraćanje kretanja vojne opreme. Prema navodima vojske, razmak između elemenata toliko je malen da oklopna vozila neće moći svladati ovu prepreku.

Pripremni radovi i uređenje mjesta za barijere započeli su prošle godine, no stvarna instalacija na državnim i općinskim teritorijima započela je tek 2025. godine. Proces je bio odgođen zbog izgradnje granične infrastrukture, koordinacije s Graničnom službom i utvrđivanja točnih lokacija objekata. Jedna od glavnih poteškoća bila je potreba za izuzimanjem privatnog zemljišta.

🇱🇻 Latvia has begun installing "dragon's teeth" anti-tank barriers along its border with Russia on land seized from private owners, according to Latvian public broadcaster LSM.

Pukovnik Andris Rieksts, voditelj projekta Baltičke obrambene linije, objasnio je da vojska prethodno nije imala pravo postavljati obrambene strukture na privatnom zemljištu. Nakon izmjena zakonodavstva, to je pitanje riješeno. Vlasnicima zemljišta obećana je naknada, čiji će iznos utvrditi posebno povjerenstvo uz sudjelovanje certificiranih procjenitelja nekretnina.

Prema riječima vojske, glavni zadatak obrambene linije nije samo odvraćanje neprijatelja, već i sposobnost da ga se zaustavi izravno na granici. Prema Riekstsu, iskustvo rata u Ukrajini pokazuje da je izuzetno teško vratiti izgubljene teritorije.

Također je naglasio da se moderni rat ne vodi samo projektilima i dronovima, već i kontrolom teritorija.

„U Ukrajini se svakodnevno dogode stotine napada dronovima i projektilima, ali dokle god se zemlja drži i nitko fizički ne tjera ljude iz njihovih domova, ova zemlja je naša”, rekao je Rieksts.

Osim betonskih barijera, Latvija u budućnosti planira izgraditi i protutenkovske rovove.

Ukupna duljina latvijske granice s Rusijom i Bjelorusijom iznosi oko 450 kilometara. U 2026. godini vojska namjerava izgraditi više od osam kilometara protumobilne infrastrukture.

Baltička obrambena linija stvara se zajedno s Litvom, Estonijom i Poljskom. Projekt traje oko dvije godine, a očekuje se da će svi radovi biti dovršeni do 2028. godine.