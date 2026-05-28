Obavijesti

News

Komentari 2
BALTIK

Ozbiljno se spremaju za invaziju. Na granici s Rusijom pojavili se 'zmajevi zubi'

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Ozbiljno se spremaju za invaziju. Na granici s Rusijom pojavili se 'zmajevi zubi'
Foto: Anatolii Stepanov

Latvija postavlja obrambene strukture u tri reda, u širini od oko deset metara

Na latvijsko-ruskoj granici postavljaju se protumobilne utvrde – takozvani „zmajevi zubi”. O tome je izviješteno s pozivom na Nacionalne oružane snage Latvije (NBS). Za provedbu ovog projekta država je prethodno eksproprijerala granične zemljišne čestice, budući da se infrastruktura Baltičke obrambene linije gradi izravno uz granicu, piše Liga.net

Nove obrambene strukture postavljaju se u tri reda, u širini od oko deset metara. Svaki betonski blok teži oko 1,5 tona i dizajniran je za odvraćanje kretanja vojne opreme. Prema navodima vojske, razmak između elemenata toliko je malen da oklopna vozila neće moći svladati ovu prepreku.

Pripremni radovi i uređenje mjesta za barijere započeli su prošle godine, no stvarna instalacija na državnim i općinskim teritorijima započela je tek 2025. godine. Proces je bio odgođen zbog izgradnje granične infrastrukture, koordinacije s Graničnom službom i utvrđivanja točnih lokacija objekata. Jedna od glavnih poteškoća bila je potreba za izuzimanjem privatnog zemljišta. 

Pukovnik Andris Rieksts, voditelj projekta Baltičke obrambene linije, objasnio je da vojska prethodno nije imala pravo postavljati obrambene strukture na privatnom zemljištu. Nakon izmjena zakonodavstva, to je pitanje riješeno. Vlasnicima zemljišta obećana je naknada, čiji će iznos utvrditi posebno povjerenstvo uz sudjelovanje certificiranih procjenitelja nekretnina.

Prema riječima vojske, glavni zadatak obrambene linije nije samo odvraćanje neprijatelja, već i sposobnost da ga se zaustavi izravno na granici. Prema Riekstsu, iskustvo rata u Ukrajini pokazuje da je izuzetno teško vratiti izgubljene teritorije.

TRI DRŽAVE NA UDARU? Rusi podivljali i opasno prijete: Ni NATO vas neće spasiti!
Rusi podivljali i opasno prijete: Ni NATO vas neće spasiti!

Također je naglasio da se moderni rat ne vodi samo projektilima i dronovima, već i kontrolom teritorija.

„U Ukrajini se svakodnevno dogode stotine napada dronovima i projektilima, ali dokle god se zemlja drži i nitko fizički ne tjera ljude iz njihovih domova, ova zemlja je naša”, rekao je Rieksts.

Osim betonskih barijera, Latvija u budućnosti planira izgraditi i protutenkovske rovove.

Ukupna duljina latvijske granice s Rusijom i Bjelorusijom iznosi oko 450 kilometara. U 2026. godini vojska namjerava izgraditi više od osam kilometara protumobilne infrastrukture.

Baltička obrambena linija stvara se zajedno s Litvom, Estonijom i Poljskom. Projekt traje oko dvije godine, a očekuje se da će svi radovi biti dovršeni do 2028. godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Nagli preokret nakon vrućina: U Sloveniji nevrijeme, upaljeni meteoalarmi i za Hrvatsku
KOD SUSJEDA TUČA...

Nagli preokret nakon vrućina: U Sloveniji nevrijeme, upaljeni meteoalarmi i za Hrvatsku

DHMZ poziva na pojačan oprez zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena, a poseban apel upućuje osobama koje borave na otvorenim terenima, u šumama, planinama i na livadama
Ukrajinske snage na bojištu stoje dobro, no zemlja je u najvećoj krizi od početka rata
ZEMLJU NAGRIZA KORUPCIJA

Ukrajinske snage na bojištu stoje dobro, no zemlja je u najvećoj krizi od početka rata

Ruska omča u zadnje vrijeme popušta, no sukobi nisu ni blizu kraja • Država grca u kriminalu • Predsjednika volodimira Zelenskog pritišću da unatoč ratu raspiše izbore
Šokantna ispovijest majke iz Zagreba! 'Muškarac mi je napao sina i vrijeđao ga zbog rase...'
SUMANUTI NAPAD

Šokantna ispovijest majke iz Zagreba! 'Muškarac mi je napao sina i vrijeđao ga zbog rase...'

Muškarac je osmogodišnjaku izvrtao ruku, povlačio ga i vikao da mu je ukrao mobitel. Majka je onkološki bolesnik, kaže da joj je pomogla samo jedna žena. Na kraju se ispostavilo da dijete uopće nije uzelo mobitel

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026