INCIDENT U ZAGREBU

Ozlijeđena časna danas izlazi iz bolnice, ispitat će je policija. Susjedi: 'Svašta se priča...'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
ILUSTRACIJA | Foto: Damir Spehar/PIXSELL - (Ilustrativna fotografija)

Policija je za sada razgovarala s desetak ljudi koji su bliski časnoj, ali i nepoznatima koji žive i rade na Malešnici gdje se napad, prema njezinim riječima i dogodio

Slučaj ozlijeđene časne sestre već danima intrigira zagrebačku policiju. Ona je u bolnicu stigla u petak oko 14 sati s ranom u abdomenu

- Bolnica je oko 14:45 obavijestila službenike da je u Hitnu primljena žena s ranom u predjelu abdomena. Policija je odmah izašla na teren i pokrenula hitne mjere kako bi utvrdila što se točno dogodilo - priopćila je policija. Iz bolnice su rekli da je časna lakše ozlijeđena.

Kako piše Jutarnji list, časna se oporavlja od ozljeda, a već danas bi mogla izaći iz bolnice. Nakon toga, policija će je detaljno ispitati.

Policija je za sada razgovarala s desetak ljudi koji su bliski časnoj, ali i nepoznatima koji žive i rade na Malešnici gdje se napad, prema njezinim riječima i dogodio.

-  Svima je taj događaj očiti misterij koji nam je unio strah. Ovaj dio ulice je poprilično zabačen pa je samim tim nelagoda još i veća. Svašta se priča o tom događaju, ali ništa službeno. Kad nekog pitate jel što vidio kaže da nije, a onda prepričava što se dogodilo jer je, eto, negdje na internetu pročitao – ispričala je sugovornica za Jutarnji.

