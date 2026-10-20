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NIŽU SE REAKCIJE

P.E.N. centar poziva vlast da preuzme odgovornost za neofašističko divljanje

Piše HINA,
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P.E.N. centar poziva vlast da preuzme odgovornost za neofašističko divljanje
Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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"Popustljivost hrvatskih vlasti, osobito vidljiva pri zanemarivanju vrijeđanja novinarske profesije, bez koje slobodnoga društva ne može biti, omogućila je da marginalne organizacije ugroze osnovnu životnu sigurnost predstavnika slobodne riječi", ocijenio je P. E. N. centar

Hrvatski P.E.N. centar pozvao je u utorak hrvatsku izvršnu vlast da preuzme punu odgovornost za, kako navodi, neofašističko divljanje u Splitu, "ali ponajviše za prozivanje novinara i analitičara kao krivaca za ono što se već u davnim vremenima zvalo 'širenjem panike'“.

"Popustljivost hrvatskih vlasti, osobito vidljiva pri zanemarivanju vrijeđanja novinarske profesije, bez koje slobodnoga društva ne može biti, omogućila je da marginalne organizacije ugroze osnovnu životnu sigurnost predstavnika slobodne riječi", ocijenio je P. E. N. centar.

 Izvršnu vlast je pozvao da jasno odredi granice između prihvatljivog uvažavanja i neprihvatljivog ponašanja. "Ukratko, da okruženju u kakvom je ovakvo nešto moguće stane na kraj", priopćio je Centar.

GNJUSNE PORUKE TORCIDE SafeJournalists: 'Solidarni smo sa novinarima nakon prijetnji. Pratit ćemo reakcije vlasti na to'
SafeJournalists: 'Solidarni smo sa novinarima nakon prijetnji. Pratit ćemo reakcije vlasti na to'

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) zatražilo je u ponedjeljak hitnu reakciju policije i tužiteljstva zbog popisa novinarki i novinara objavljenog na društvenim mrežama, gdje su označeni kao "dežurni neprijatelji” i plaćenici srbijanske obavještajne službe.

Hajka je uslijedila nakon objave navijačke skupine Torcide, a nastavljena je huškačkim objavama na društvenim mrežama, priopćili su iz HND-a. U komentarima se, navodi HND, pozivalo na likvidaciju novinara, a u nekim slučajevima i na vješanje.

Napadi iz navijačkih krugova na novinare uslijedili su nakon prošlotjedne utakmice Hajduka i Ajaxa, uoči koje su domaći navijači izvikivali fašističke, nacističke i antisemitske parole o čemu su mediji izvještavali.  

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HND traži hitnu reakciju policije i tužiteljstva: Država mora zaštititi novinare od prijetnji!

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) zatražilo je hitnu reakciju policije i tužiteljstva zbog prijetnji novinarima koji su na društvenim mrežama označeni kao „dežurni neprijatelji”, uz optužbe i pozive na nasilje. Iz HND-a upozoravaju na ozbiljnu kampanju zastrašivanja te pozivaju nadležne institucije da zaštite ugrožene novinare i procesuiraju odgovorne. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

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