Oboljelima od leukemije i limfoma direktno su ugroženi život i zdravlje jer im zbog nestašice nisu dostupni neki posebno skupi lijekovi, kaže Dražen Vincek, predsjednik Hrvatske udruge leukemija i limfomi (HULL).

Većina bolnica u Hrvatskoj, kaže Vincek, nema na lageru posebno skupe lijekove za onkološke pacijente, a što se tiče udruge kojoj je na čelu, može se reći da nekoliko desetaka članova ne može doći do lijekova koji im znače život. Ministar zdravstva Vili Beroš nedavno je, nakon što su veledrogerije zbog dugova prestale opskrbljivati bolnice, zajamčio da onkološki pacijenti neće ostati bez lijekova jer će država za svakog pacijenta pojedinačno platiti terapiju. No Dražen Vincek kaže da to stoji u teoriji, a u praksi sve ide iznimno sporo, zbog komplicirane papirologije koja prati taj postupak. Zbog svega, ističe, pacijenti ne dobivaju svoje nužne lijekove na vrijeme i čekaju na terapije dulje nego što bi smjeli.

- Iznimno je stresna i frustrirajuća situacija za svakog bolesnog čovjeka da nema pristup liječenju, i Hrvatska udruga leukemija i limfomi, kao udruga koja okuplja i struku i pacijente, želi apelirati da je to nedopustivo. Našim pacijentima postali su nedostupni neki od takozvanih posebno skupih lijekova, nužni za njihovo liječenje. Time su direktno ugroženi njihovo zdravlje i život, ionako pogođen malignim bolestima – kaže Dražen Vincek.

Opskrba lijekovima u Hrvatskoj mora se što prije normalizirati, smatraju u HULL-u, jer građani ove zemlje imaju pravo na zdravstvenu zaštitu i liječenje, i to pravo im je danas direktno narušeno. Malignu bolest ne zanima tko je u pravu, a tko u krivu, ona ne pita niti čeka, ističu. Svaki dan bez terapije u bespoštednoj borbi s ovako teškim bolestima okrutan je i opasan za život bolesnih ljudi u ovoj zemlji, naglašavaju oboljeli.

Suočavanje s dijagnozom maligne bolesti iznimna je trauma svakom čovjeku, pa tako i svakom članu Hrvatske udruge leukemija i limfomi, stoji u priopćenju koje su jučer iz Udruge uputili medijima.

- Više od četvrt stoljeća ova udruga radi na tome da olakša oboljelima prihvaćanje zloćudne bolesti krvotvornog sustava, da ih educira uz svesrdnu pomoć liječnika i drugih medicinskih zaposlenika te da pruži podršku za sve nedoumice, pitanja i patnje koje dolaze s teškom bolesti. Vjerujemo i nadamo se da će nadležni i odgovorni poduzeti sve potrebno i da se više nikad nećemo morati suočiti s ovakvom situacijom - ističe Dražen Vincek u ime HULL.

Prije deset dana je Medika, najveća hrvatska veledrogerija, zbog duga od dvije milijarde kuna obustavila dostavu lijekova skoro svim hrvatskim bolnicama. Vrlo brzo nakon njih to je učinila i Oktal Pharma. I događa se onaj najgori scenarij koji je predviđala većina bolničkih ravnatelja, jer bolnice nemaju ni zalihe ni skladišta, njima su lijekovi uvijek stizali svakodnevno.

Medika je tražila da im se hitno plati milijardu kuna, ali ih nisu dobili pa stoga i dalje odbijaju slati lijekove u bolnice. Premijer Plenković je prije nekoliko dana rekao da “veledrogerije mogu izdržati jer nije vidio da su kruha gladni”.