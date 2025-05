Pacijenti s karcinomom plaćaju si preglede privatno da si spase život! HZZO: 'Niste hitan slučaj'

U samo četiri mjeseca od dijagnoze koju sam dobio na sistematskom, pa do operacije, maligni tumor mi je narastao s osam na 20 centimetara. No ni te operacije ne bi bilo da nisam svu dijagnostiku prije nje obavio privatno, s obzirom na to da sam termine u javnom zdravstvu mogao dobiti tek za nekoliko mjeseci. Da sam njih čekao možda danas više ne bih bio živ. Ispričao nam je to pacijent (podaci poznati redakciji) kojem je svojedobno dijagnosticiran liposarkom.

Sistematski na kojem je karcinom uočen bio je u studenom 2022., i na osnovu mišljenja specijalistice trebalo je što prije napraviti MR. No prvi slobodan termin pacijent je dobio tek u travnju 2023., čak pet mjeseci nakon postavljanja dijagnoze.

Stoga je već u prosincu 2022. obavio MR privatno, potom i pregled kod urologa u privatnoj klinici, te na kraju i MSCT, na koji ne bi mogao doći na red u bolnici prije kraja ožujka. Operiran je početkom ožujka 2023. zahvaljujući tomu što je dijagnostiku koja prethodi zahvatu platio privatno iz svog džepa, a ispostavilo se nakon operacije da je riječ o agresivnom liposarkomu koji vrlo brzo napreduje. Stoga je vrlo moguće da pacijent, da je čekao javni zdravstveni sustav, danas ne bi bio živ. S obzirom na sve zatražio je od HZZO-a povrat novca za pretrage koje je obavio privatno kako bi sačuvao goli život, priložio sve račune i objašnjenja, no uobičajeno je dobio odbijenicu. Obrazloženje je bilo da je "riječ o pretragama koje se mogu obaviti na uputnicu" i da "nije bio hitan slučaj".

Ništa od povrata novca

Svakodnevica našeg zdravstva je da ljudi dobiju dijagnozu ili sumnju na tešku bolest, malignu, primjerice, i nakon toga prije operacije ili terapije nužno moraju obaviti više dijagnostičkih pretraga poput magnetne rezonance, CT-a, ili PET CT-a. Istodobno od specijalista čuju i da operaciju treba obaviti što prije, pa samim time i nalaze pretraga moraju imati u što kraćem roku. I onda, nakon prvobitnog šoka zbog dijagnoze, uslijedi novi. Bez obzira na potvrđeni karcinom takvi pacijenti nemaju prioritet u zdravstvenom sustavu te se ispostavi da bi na dijagnostiku morali čekati nekoliko mjeseci. Kako bi sačuvali goli život ljudi naposljetku obave pretrage privatno i zahvaljujući tomu dobiju termin za operaciju koja im spasi život. Mnogo njih potom pokuša dobiti povrat novca od HZZO-a, s obzirom na to da imaju teške dijagnoze koje nisu mogle čekati da zdravstveni sustav za njih nađe mjesto na listama, no HZZO u pravilu takvim pacijentima šalje odbijenice s uvijek istim obrazloženjem – da nisu bili hitan slučaj.

Još jedna pacijentica iz Zagreba (podaci također poznati redakciji) imala je upravo takvo iskustvo, i sve je započelo u travnju 2017. kad je samopregledom napipala kvržicu na dojci. Znajući za situaciju u javnom zdravstvu napravila je niz pretraga privatno, od ultrazvuka do magnetne rezonance. Potvrđena joj je dijagnoza raka dojke, a do kolovoza su joj već svi limfni čvorovi bili natečeni. Očekivala je da će sustav barem kad je operacija u pitanju promptno reagirati, no kirurg joj je rekao da je nažalost prvi slobodan termin operacije tek za dva mjeseca. Uplakana je otišla iz bolnice i kod kuće na internetu vidjela da taj kirurg radi i privatno te je odlučila platiti operaciju i odmah je u privatnoj ustanovi došla kod njega na red. Zahvat je pokazao da je riječ o agresivnom tumoru koji brzo napreduje. Odlučila je stoga zatražiti od HZZO-a da joj refundiraju barem dio troškova, no baš kao i u slučaju prvog pacijenta dobila je odbijenicu s obrazloženjem da nije bila hitan slučaj.

Upitali smo HZZO da nam protumače cijeli postupak. Odgovorili su da je za vještačenje povrata novca nužno dostaviti, citiramo: nalaz liječnika specijalista s preporukom za provedbu zdravstvenih usluga za koje s traži povrat troškova, original računa za plaćene zdravstvene usluge na ime osigurane osobe, nalaz učinjenih zdravstvenih usluga koje je osigurana osoba platila, potvrdu o naručivanju (za zdravstvene usluge koje je osigurana osoba platila) u ugovornim zdravstvenim ustanovama (ako je osigurana osoba obavila naručivanje te posjeduje takvu potvrdu) i očitovanje ugovornog subjekta Zavoda koji je naplatio pruženu zdravstvenu uslugu (ako je naplatio ugovorni subjekta i ako iz stanja spisa nije razvidno iz kojeg je razloga usluga naplaćena).

HZZO: Hitnost znači otklanjanje neposredne opasnosti po život i zdravlje

- Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, sastoji se od konzilijarne zdravstvene zaštite i specijalističke zdravstvene zaštite, a koju osigurana osoba ostvaruje, u pravilu, u najbližoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno kod najbližeg ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse prema mjestu svog prebivališta, odnosno boravišta. Prilikom svakog medicinskog vještačenja, a osobito kod vještačenja oboljelih od malignih bolesti s pažnjom se uzimaju obzir sve relevantne činjenice – kažu u HZZO-u.

Zamolili smo ih i da nam rastumače pojam hitnosti u kontekstu odbijenica za povrat, s obzirom na to da pacijentima redovito na rješenjima piše da nisu bili "hitan slučaj".

- Hitnost podrazumijeva korištenja zdravstvene zaštite na način propisan odredbom članka 25. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Hitna medicinska pomoć koja podrazumijeva pružanje dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji su nužni za otklanjanje neposredne opasnosti po život i zdravlje – tumače u HZZO-u.