Pakao u Južnoj Africi: Poplave ubile desetke, proglašena nacionalna katastrofa

Obilne kiše i oluje koje već nekoliko tjedana zahvaćaju JAR i susjedni Mozambik odnijele su 30 života u južnoafričkim pokrajinama Limpopo i Mpumalanga (sjeveroistok), te najmanje osam u Mozambiku.

"Ovo klasificiram kao nacionalnu katastrofu", rekao je Elias Sithole, voditelj Južnoafričkog centra za upravljanje katastrofama, u priopćenju u nedjelju.

Foto: Oupa Nkosi/REUTERS

Vlasti još uvijek tragaju za preživjelima i pokušavaju izvući tijela, dok se poplavne vode počinju povlačiti u nekim područjima, uključujući poznati Nacionalni park Kruger.

On je u četvrtak bio prisiljen na zatvaranje, ali će se posjeti nastaviti već u ponedjeljak, prema objavi Službe nacionalnih parkova na društvenim mrežama.

Foto: Oupa Nkosi/REUTERS

Ta služba ipak poziva posjetitelje na "oprez".

Foto: Oupa Nkosi/REUTERS

U nekoliko regija Mozambika rijeke su izlile iz korita, preplavivši čitava naselja i prisiljavajući tisuće ljudi na bijeg.