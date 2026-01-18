Južnoafrička Republika (JAR) u nedjelju je službeno proglasila stanje nacionalne katastrofe zbog smrtonosnih poplava koje pogađaju zemlju od prosinca
Pakao u Južnoj Africi: Poplave ubile desetke, proglašena nacionalna katastrofa
Obilne kiše i oluje koje već nekoliko tjedana zahvaćaju JAR i susjedni Mozambik odnijele su 30 života u južnoafričkim pokrajinama Limpopo i Mpumalanga (sjeveroistok), te najmanje osam u Mozambiku.
"Ovo klasificiram kao nacionalnu katastrofu", rekao je Elias Sithole, voditelj Južnoafričkog centra za upravljanje katastrofama, u priopćenju u nedjelju.
Vlasti još uvijek tragaju za preživjelima i pokušavaju izvući tijela, dok se poplavne vode počinju povlačiti u nekim područjima, uključujući poznati Nacionalni park Kruger.
On je u četvrtak bio prisiljen na zatvaranje, ali će se posjeti nastaviti već u ponedjeljak, prema objavi Službe nacionalnih parkova na društvenim mrežama.
Ta služba ipak poziva posjetitelje na "oprez".
U nekoliko regija Mozambika rijeke su izlile iz korita, preplavivši čitava naselja i prisiljavajući tisuće ljudi na bijeg.
