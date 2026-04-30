Najmanje 18 ozlijeđenih u noćnom napadu na ukrajinsku luku. Pogođene stambene zgrade, vrtić i infrastruktura, među ranjenima i tinejdžer
Pakao u Odesi: Ruski dronovi opet napali, 18 ljudi je ranjeno
Ruski dronovi napali su tijekom noći južni ukrajinski grad Odesu, drugi put ovog tjedna, ranivši najmanje 18 ljudi i oštetivši stambene zgrade, rekli su dužnosnici u četvrtak. Napadi su prouzročili najveću štetu u središnjem Primorskom okrugu, gdje su oštećene visoke zgrade i peterokatnice, rekao je Serhij Lisak, načelnik lokalne vojne uprave. Napadi su izazvali velike požare na gornjim katovima i na krovu, koji su stavljeni pod kontrolu, rekao je Lisak na Telegramu. Hitne službe priopćile su da bi se broj ozlijeđenih još mogao promijeniti. Odesa, glavna crnomorska luka i središnja točka ukrajinskog izvoza, bila je više puta meta ruskih napada tijekom više od četiri godine ruskog rata. Četrnaest ljudi ozlijeđeno je u napadu u ponedjeljak.
Ukrajinske zračne snage priopćile su da je Rusija od srijede u 18 sati lansirala jednu balističku raketu i 206 dronova na zemlju, od kojih je 172 drona oboreno ili neutralizirano. Jedan projektil i 32 drona pogodili su 22 lokacije, dodali su.
Lisak je rekao da je među ozlijeđenima 17-godišnji dječak, a dvojica ranjenih su na intenzivnoj njezi u teškom stanju.
Dodao je da je zgrada vrtića znatno oštećena te da je izvijestio o šteti na trgovačkom centru, hotelu i administrativnim prostorijama.
Objavio je fotografije požara koji bjesni u zgradi s oštećenim gornjim katom, te plamena i gustog dima koji se izvijaju iz nebodera.
Deseci autobusa i automobila uništeni su ili oštećeni na nekoliko parkirališta, dodao je.
U drugom okrugu zabilježeni su udari na infrastrukturne objekte, skladišne zgrade i garažnu zadrugu, rekao je.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+