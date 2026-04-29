RAT U UKRAJINI

Ukrajina gradi antiruski 'zid'. Radovi se vide iz svemira

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Serhii Korovainyi

Glavni zapovjednik Oružanih snaga Ukrajine Oleksandr Sirski izjavio je 22. travnja da Rusija pregrupira svoje postrojbe i premješta rezerve na bojište, što bi moglo upućivati na pripreme za nove ofenzivne operacije

Ukrajina gradi kontinuiranu obrambenu liniju od Kijevskog akumulacijskog jezera do grada Sumija kako bi spriječila Rusiju u stvaranju tzv. „tampon-zone”, izjavio je načelnik inženjerijskih postrojbi Zapovjedništva snaga potpore Oružanih snaga Ukrajine, piše Kyiv Post.

Brigadni general Vasil Sirotenko, kako prenosi Ukrinform, rekao je da je opseg radova toliko velik da je vidljiv iz svemira. „Mogući su svi scenariji. Neprijatelj je naučio formirati odgovarajuće skupine i brzo premještati snage s jednog krila na drugo“, rekao je.

Dodao je da se ulažu značajni napori i resursi kako bi se linija izgradila što brže kako bi se izbjegla iznenađenja i spriječilo da neprijatelj ugrozi zemlju iz tog smjera.

Glavni zapovjednik Oružanih snaga Ukrajine Oleksandr Sirski izjavio je 22. travnja da Rusija pregrupira svoje postrojbe i premješta rezerve na bojište, što bi moglo upućivati na pripreme za nove ofenzivne operacije. Prema njegovim riječima, ruske snage nastavljaju pokušaje napredovanja i cilj im nije samo zauzeti Donbas, već cijelu Ukrajinu.

FILE PHOTO: A Russian Geran 2 kamikaze drone flies next to a building, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv
Foto: Valentyn Ogirenko

Projekt DeepState također je izvijestio da Rusija nastavlja napore za uspostavu „tampon-zone” duž granice u Sumskoj oblasti. Zapovjednik Združenih snaga Mykhailo Drapaty rekao je da Rusija pokušava stvoriti takvu zonu i u Sumskoj i u Harkivskoj oblasti, pokušavajući zauzeti pogranična sela.

Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u utorak da je ukrajinska obavještajna služba pribavila interne dokumente ruske vojske koji pokazuju da ruski Glavni stožer priznaje neuspjeh u ostvarivanju ciljeva koje je postavio Kremlj, dok Ukrajina nastavlja slabiti ruske ofenzivne sposobnosti.

Dodao je da ukrajinske obrambene snage nanose teške gubitke ruskim postrojbama, pri čemu nepovratni gubici čine gotovo 60 posto ukupnih žrtava, što potkopava sposobnost Moskve da nastavi ofenzivne operacije.

Unatoč tome, Zelenski je upozorio da rusko političko vodstvo priprema nove ofenzive i da bi moglo proširiti mobilizaciju kako bi osiguralo dodatno ljudstvo. „Zadaća Ukrajine je dodatno povećati udio nepovratnih gubitaka koje nanosi okupatoru“, rekao je, dodajući da će Kijev pojačati uporabu dronova duž bojišnice i proširiti dugoročne sankcije usmjerene na rusku proizvodnju oružja i naftni sektor.

Zelenski je također rekao da će Ukrajina svoje partnere izvijestiti o obavještajnim podacima koji upućuju na to da Moskva razvija planove za operacije protiv zemalja NATO-a te nastoji dodatno uvući Bjelorusiju u rat.

