Kremlj o priči o susretu Putina, Trumpa i Zelenskog: Moguće samo za potpis na sporazum

Sastanak između ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegovih kolega iz SAD-a i Ukrajine, Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog, moguć je isključivo radi formalizacije već postignutih sporazuma, poručio je Kremlj. Ova izjava dolazi usred pojačanih diplomatskih aktivnosti i medijskih izvješća o tajnom posjetu direktora američke Središnje obavještajne agencije (CIA) Moskvi.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov reagirao je na vijest koju je prvotno objavio američki portal Axios, a prema kojoj je direktor CIA-e John Ratcliffe tijekom nedavnog posjeta Moskvi navodno predložio održavanje trilateralnog sastanka na vrhu. Cilj takvog susreta bio bi oživljavanje mirovnih pregovora.

Reakcija na tajni posjet direktora CIA-e

Peskov je naglasio kako Kremlj smatra da sastanak na najvišoj razini ima smisla tek kada su svi detalji potencijalnog mirovnog rješenja usuglašeni i spremni za potpisivanje. Smatra da je sam proces pregovora previše složen da bi u njemu izravno sudjelovali predsjednici.

​- Ti dogovori nikako nisu jednostavna transakcija. To je vrlo složen proces rješavanja, koji uključuje mnoštvo detalja. I, naravno, potpuno je nepotrebno da se predsjednici sastaju da bi sve ovo proveli u djelo. A ipak, upravo je konkretno rješenje sukoba ono čemu ukrajinska strana ne želi težiti - dodao je Peskov.

Izvješća koja je prvi objavio Axios navode kako je Ratcliffeov posjet imao za cilj procijeniti mogu li ruski obavještajni dužnosnici utjecati na predsjednika Putina da se vrati pregovorima uz posredovanje Sjedinjenih Država. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je posjet direktora CIA-e, opisavši ga kao "polurutinski", ali je izrazio nadu da bi mogao doprinijeti okončanju rata.

Suprotne poruke iz Moskve i Kijeva

Dok se vode rasprave o mogućem summitu, signali koji dolaze iz Moskve i Kijeva ostaju proturječni. Šef ureda ukrajinskog predsjednika, Kirilo Budanov, izjavio je kako bi se pregovori uz posredovanje SAD-a mogli nastaviti već u rujnu. Međutim, samo dan ranije, Kremlj je poručio da su mirovni pregovori u "dubokoj stanci", a izvori bliski ruskim vlastima navode kako se Rusija priprema za eskalaciju napada jer smatra da su pregovori dospjeli u slijepu ulicu. Predsjednik Putin nedavno je ukrajinske mirovne prijedloge nazvao "egzotičnima" i neprihvatljivima.

Sa svoje strane, ukrajinski predsjednik Zelenski identificirao je razdoblje od kraja 2026. do ljeta 2027. kao "najrealniji prozor" za postizanje diplomatskog rješenja. Unatoč tome, priznao je da i dalje postoje značajne podjele oko budućnosti regije Donbas.

Pozadina diplomatskih napora i prijašnji neuspjesi

Ideja o trilateralnom sastanku nije posve nova. Ranije ove godine, u veljači 2026., u Ženevi su održani razgovori izaslanstava SAD-a, Ukrajine i Rusije, no ti sastanci nisu donijeli značajniji napredak po ključnim pitanjima poput prekida vatre, teritorijalnog integriteta i sigurnosnih jamstava. Pregovori su bili zaustavljeni od sredine veljače, dijelom i zbog eskalacije sukoba između SAD-a i Irana. Prema nekim izvješćima, SAD je postavio lipanj 2026. kao rok za postizanje mirovnog sporazuma, no taj je rok prošao bez ikakvih rezultata.

Istovremeno, američki mediji poput The Wall Street Journala i CBS-a izvijestili su da je posjet direktora CIA-e Johna Ratcliffea Moskvi imao i drugu svrhu. Navodno se sastao sa šefom ruske Vanjske obavještajne službe Sergejem Nariškinom kako bi "poslao upozorenje Rusiji protiv bilo kakvog napada na zemlje članice NATO-a". Zanimljivo je da je nedugo nakon tih izvješća predsjednik Trump izjavio kako nije zabrinut zbog mogućnosti da Rusija napadne neku od članica saveza, što je izjava koja je izazvala zabrinutost među europskim čelnicima.

*uz korištenje AI-ja