TOPLINSKI VAL

Pakao vatre u Španjolskoj: 4 vatrogasca poginula, Camino de Santiago zatvoren...

Piše HINA,
Pakao vatre u Španjolskoj: 4 vatrogasca poginula, Camino de Santiago zatvoren...
Foto: Mikel Konate

Dvadesetak požara, potaknutih 16-dnevnim toplinskim valom, opustošilo je više od 115.000 hektara u regijama Galicija i Kastilja i León tijekom proteklog tjedna

Požari koji bjesne u Španjolskoj proširili su se u ponedjeljak na južne padine planinskog lanca Picos de Europa, a vlasti su zatvorile dio popularne hodočasničke rute Camino de Santiago. Dvadesetak požara, potaknutih 16-dnevnim toplinskim valom, opustošilo je više od 115.000 hektara u regijama Galicija i Kastilja i León tijekom proteklog tjedna.

"Ovo je situacija s požarima kakvu nismo doživjeli 20 godina", rekla je ministrica obrane Margarita Robles za radio postaju Cadena SER. "Požari imaju posebne karakteristike u rezultatu klimatskih promjena i ovog ogromnog toplinskog vala."

Španjolska vojska rasporedila je 1900 vojnika kako bi pomogla vatrogascima.

Wildfires in Spain's Galicia region
Foto: Mikel Konate

Autoceste su zatvorene i željeznički promet prekinut u tom području, kao i planinarska ruta "Camino de Santiago", drevni hodočasnički put kojim ljeti prolaze tisuće ljudi.

Taj put povezuje Francusku i grad Santiago de Compostela na zapadnom vrhu Španjolske, gdje se navodno nalaze posmrtni ostaci apostola sv. Jakova. Vlasti u regiji Kastilja i León zatvorile su stazu u području između gradova Astorga i Ponferrada, koji su udaljeni oko 50 km, i rekle planinarima da "ne dovode svoje živote u opasnost".

Do sada su poginula četiri vatrogasca.

Ministarstvo unutarnjih poslova kaže da je 27 osoba uhićeno, a 92 su pod istragom zbog sumnje na podmetanje požara od lipnja.

Južna Europa proživljava jednu od najgorih sezona šumskih požara u dva desetljeća, a Španjolska je među najteže pogođenim zemljama.

Wildfires in Spain's Galicia region
Foto: Mikel Konate

U Portugalu je u šumskim požarima do sada ove godine izgorjelo 155.000 hektara, prema podacima instituta za zaštitu šumarstva ICNF - tri puta više od prosjeka za to razdoblje između 2006. i 2024. Otprilike polovica te površine izgorjela je u posljednja tri dana.

Robles je rekla da vjerojatno neće biti poboljšanja situacije dok toplinski val, u kojem su temperature dosegle 45 stupnjeva Celzija, ne počne jenjavati u ponedjeljak navečer ili utorak.

Toplinski val je treći najtopliji od 1975., kada ih je nacionalna meteorološka agencija počela pratiti. Veći dio zemlje podliježe upozorenjima na šumske požare. 

OSTALO

