Obavijesti

News

Komentari 0
NAKON KRVAVOG NAPADA

Pakistan i Afganistan proglasili primirje tijekom Bajrama

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Pakistan i Afganistan proglasili primirje tijekom Bajrama
Foto: Stringer

Pakistan i Afganistan, koji su u sukobu već mjesecima, objavili su u srijedu prekid vatre tijekom proslave završetka ramazana, dva dana nakon pakistanskog napada na bolnicu za ovisnike u Kabulu u kojem su poginule stotine ljudi

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres osudio je u srijedu taj napad, najsmrtonosniji od početka sukoba između dviju zemalja, podsjetivši da se „medicinske ustanove moraju poštovati i štititi prema međunarodnom pravu”. Ubrzo nakon pokopa dijela žrtava u Kabulu, dvije su zemlje jedna za drugom, koristeći slične termine, proglasile prekid vatre u povodu Ramazanskog bajrama.  Prekid vatre nastupa „na zahtjev prijateljskih islamskih zemalja — Saudijske Arabije, Katara i Turske”, navele su obje strane.

Prekid vatre stupa na snagu u četvrtak i trajat će do ponedjeljka u ponoć po lokalnom vremenu, tijekom trajanja bajramskih blagdana, precizirao je pakistanski ministar informiranja Ataulah Tarar.

Međutim, Afganistan će „hrabro odgovoriti na svaku agresiju”, rekao je glasnogovornik afganistanske vlade Zabihulah Mudžahid. Pakistan je također poručio da je spreman odlučno odgovoriti u slučaju napada.

U ponedjeljak navečer pakistanski zrakoplovi bombardirali su Kabul, razorivši bolnicu za ovisnike.

Prema podacima talibanskih vlasti, u napadu je poginulo 408 ljudi, dok ih je 265 ranjeno. Islamabad je zanijekao da je namjerno gađao medicinski centar, tvrdeći da su meta bili „vojni i teroristički” ciljevi.

Pakistan optužuje Afganistan da pruža utočište borcima pokreta pakistanskih talibana (TTP), koji su preuzeli odgovornost za smrtonosne napade na pakistanskom tlu, što talibanska vlada poriče.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026