Pakistan i Afganistan razmjenjuju vatru duž granice, UN: Pobjeglo je 100.000 ljudi!

Dvije zemlje ne pokazuju naznake zbližavanja u svojim najtežim borbama u posljednjih nekoliko godina, što pridonosi nestabilnosti u regiji koja se također suočava s američkim i izraelskim udarima na Iran – državu koja graniči i s Afganistanom i s Pakistanom. Borbe su uključivale pakistanske zračne napade na položaje talibanske vlade, poput zračne baze Bagram sjeverno od afganistanskog glavnog grada Kabula.

Afganistansko ministarstvo obrane priopćilo je da su talibanske snage pogodile pakistanske vojne položaje duž 2600 kilometara duge granice, uništivši brojne položaje i oborivši dron.

Pakistanski sigurnosni izvori naveli su da su izveli kopnene i zračne operacije protiv vojnih ciljeva, uključujući Kandahar, srce talibana i mjesto gdje boravi jezgra njihova vodstva, te uništili nekoliko afganistanskih graničnih prijelaza.

Sukobi tijekom ramazana

Deseci ljudi okupili su se u petak u Kabulu kako bi prosvjedovali protiv pakistanskih napada na afganistanski teritorij, izvikujući protupakistanske slogane, rekao je očevidac, dok je novinska agencija Bakhter izvijestila o velikom okupljanju u provinciji Laghman protiv nedavnih napada.

Stanovnici pograničnih gradova rekli su za Reuters da vojnici počinju s teškim granatiranjem nakon zalaska sunca, izlažući njihove domove opasnosti upravo u trenutku kada obitelji sjedaju za stol kako bi prekinule post u svetom mjesecu ramazanu.

Hadži Šah Iran, pakistanski radnik koji živi u gradu Torkhamu, glavnom graničnom prijelazu s Afganistanom, rekao je da se evakuirao s obitelji i da sada živi kod prijatelja. „Kada ujutro napustimo domove, po nama počnu padati granate“, rekao je za Reuters. „Granate su oštetile naše domove... Naše su stvari još uvijek tamo.“ U gradu je u petak bilo mirno, uz tek pokoje vozilo na cestama. Neke su kuće oštećene u borbama, a preko granice se mogao vidjeti oblak crnog dima.

„Situacija u Afganistanu i Pakistanu ostaje napeta usred aktivnog sukoba duž granice“, priopćila je UN-ova agencija za izbjeglice, dodajući kako se procjenjuje da je oko 115.000 ljudi u Afganistanu i 3000 u Pakistanu pobjeglo iz svojih domova.

Ništa od pregovora

Nekoliko je zemalja ponudilo posredovanje u sukobu, posljednja među njima Turska, iako je rat u Iranu skrenuo pozornost većine zaljevskih država koje su ranije istupile.

Glasnogovornik pakistanske vlade Mošaraf Zaidi rekao je da se ne vode nikakvi pregovori o okončanju sukoba.

„Nema se o čemu razgovarati. Neće biti dijaloga ni pregovora“, rekao je za državnu televiziju Pakistan TV.

„Terorizam iz Afganistana mora prestati – to je problem Afganistana. Odgovornost Pakistana je da zaštiti svoje građane.“

Sukob je započeo prošlog tjedna pakistanskim zračnim napadima unutar Afganistana za koje je Islamabad tvrdio da su ciljali uporišta militanata. Afganistan je napade nazvao kršenjem suvereniteta i najavio uzvratne operacije.

Islamabad tvrdi da Kabul pruža sigurno utočište militantima koji s njegova tla izvode napade na Pakistan. Talibani su zanijekali pomaganje takvim skupinama i poručili da je militantnost u Pakistanu unutarnji problem.

U petak je talibansko ministarstvo obrane priopćilo da je također pogodilo vojnu bazu u pakistanskoj jugozapadnoj provinciji Balučistan. Reuters nije mogao provjeriti taj napad, a pakistanska vojska nije izvijestila o šteti u toj regiji.

Obje strane redovito tvrde da su nanijele veliku štetu protivniku i ubile stotine neprijateljskih vojnika, ne navodeći dokaze. Reuters nije mogao neovisno provjeriti te izvještaje.

Misija UN-a u Afganistanu navela je da je u toj zemlji od početka borbi ubijeno 56 civila, a 128 ranjeno. Talibanska vlada tvrdi da je ubijeno 110 civila.

Pakistan je zanijekao obje brojke, navodeći da napada isključivo militante i prateću infrastrukturu.