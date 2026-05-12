Pakistan: Sedam ljudi poginulo u bombaškom napadu na tržnici

U bombaškom napadu na sjeverozapadu Pakistana deseci su ozlijeđeni

Sedmero ljudi je ubijeno, od kojih dvoje policajaca i petero civila, a deseci su ranjeni u eksploziji na tržnici u sjeverozapadnom dijelu Pakistana u utorak, kazao je viši dužnosnik policije, što predstavlja drugi smrtonosni napad u regiji u četiri dana, prenosi Reuters,  Eksplozija bombe na tržnici u mjestu Sarai Naurang blizu okruga Banu na granici s Afganistanom mogla bi ponovo dovesti do napetosti između dvije susjedne države, čije su se vojske već sukobile ove godine. Vozila hitne pomoći i vatrogasaca su raspoređena na mjesto eksplozije, priopćila je agencija uključena u spasilačke aktivnosti. Teško ozlijeđene osobe brzo su prevezene u bolnice u Banuu, kazao je viši policijski dužnosnik Sajid Han.

Upravitelj lokalne bolnice Mohamad Išak rekao je da je dosad zaprimljeno 37 pacijenata te da su neki od njih u kritičnom stanju.

Snimke s tržnice prikazuju oštećene izloge trgovine i uništeno vozilo.

U samoubilačkom napadu je u istoj pokrajini u subotu ubijeno 15 policajaca. Pakistan je za napad okrivio militante sa sjedištem u Afganistanu te uputio prosvjednu notu Kabulu.

Talibanska vlada u Afganistanu je u ponedjeljak rekla da zasad nema komentara.

Pakistan optužuje Kabul da pruža utočište militantima koji koriste afganistanski teritorij kako bi planirali napade u Pakistanu.

Talibani odbacuju te optužbe i tvrde da su militanti unutarnji problem Pakistan.

