U samoubilačkom napadu na policijski punkt u Pakistanu ubijeno najmanje 15 policajaca

Najmanje 15 policajaca je ubijeno u samoubilačkom napadu na sigurnosni objekt u sjeverozapadnoj pakistanskoj pokrajini koja graniči s Afganistanom, rekli su dužnosnici u nedjelju. Napad se zbio u okrugu Bannu u pokrajini Hajber Pahtunvi, gdje su se teroristi tijekom noći automobilom punim eksploziva zabili u kontrolni policijski punkt. Nakon napada je došlo do intenzivne pucnjave. "Najmanje 15 policajaca je ubijeno", kazao je dužnosnik regionalne policije za njemačku agenciju dpa. Također, tri osobe su ranjene u napadu, dodao je.

Lokalni mediji su objavili snimke razrušene zgrade i spasilaca koji traže tijela.

Sjeverozapadna pokrajina na granici s Afganistanom se desetljećima suočava s militantnim skupinama i neprestanim napadima.

Pokrajina je 2025. zabilježila 3811 terorističkih incidenata, uključujući 16 samoubilačkih napada.

U Pakistanu je tijekom godine zabilježeno sveukupno 5397 terorističkih incidenata, uključujući 27 samoubilačkih napada, prema uredu za odnose s javnošću pakistanske vojske (ISPR).

Pakistan tvrdi da je došlo do povećanja broja terorističkih incidenata otkako su afganistanski talibani preuzeli kontrolu u Kabulu 2021.