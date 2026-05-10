Obavijesti

News

Komentari 0
TERORISTIČKI NAPAD

U samoubilačkom napadu na policijski punkt u Pakistanu ubijeno najmanje 15 policajaca

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
U samoubilačkom napadu na policijski punkt u Pakistanu ubijeno najmanje 15 policajaca
Foto: Ehsan Khattak

Teroristi su se automobilom punim eksploziva zabili u sigurnosni objekt na sjeverozapadu zemlje, a nakon detonacije uslijedila je žestoka pucnjava. Najmanje tri osobe su ranjene.

Najmanje 15 policajaca je ubijeno u samoubilačkom napadu na sigurnosni objekt u sjeverozapadnoj pakistanskoj pokrajini koja graniči s Afganistanom, rekli su dužnosnici u nedjelju. Napad se zbio u okrugu Bannu u pokrajini Hajber Pahtunvi, gdje su se teroristi tijekom noći automobilom punim eksploziva zabili u kontrolni policijski punkt. Nakon napada je došlo do intenzivne pucnjave.  "Najmanje 15 policajaca je ubijeno", kazao je dužnosnik regionalne policije za njemačku agenciju dpa. Također, tri osobe su ranjene u napadu, dodao je.

IGRA ČEKANJA Relativan mir oko Hormuškog tjesnaca dok SAD traži put za mir prije Trumpova posjeta Kini
Relativan mir oko Hormuškog tjesnaca dok SAD traži put za mir prije Trumpova posjeta Kini

Lokalni mediji su objavili snimke razrušene zgrade i spasilaca koji traže tijela.

Sjeverozapadna pokrajina na granici s Afganistanom se desetljećima suočava s militantnim skupinama i neprestanim napadima.

Pokrajina je 2025. zabilježila 3811 terorističkih incidenata, uključujući 16 samoubilačkih napada.

RAT U IRANU UŽIVO Amerikanci čekaju iranski odgovor na prijedloge o miru, katarski tanker ide kroz Hormuz
UŽIVO Amerikanci čekaju iranski odgovor na prijedloge o miru, katarski tanker ide kroz Hormuz

U Pakistanu je tijekom godine zabilježeno sveukupno 5397 terorističkih incidenata, uključujući 27 samoubilačkih napada, prema uredu za odnose s javnošću pakistanske vojske (ISPR).

Pakistan tvrdi da je došlo do povećanja broja terorističkih incidenata otkako su afganistanski talibani preuzeli kontrolu u Kabulu 2021.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ubio šefa krim policije u kafiću pa pucao u sebe. Božinović: Stojimo čvrsto uz obitelj kolege
DETALJI UŽASA U KRAPINI

Ubio šefa krim policije u kafiću pa pucao u sebe. Božinović: Stojimo čvrsto uz obitelj kolege

U pucnjavi do koje je došlo rano jutros u kafiću u Krapini je ubijen policajac (52), a počinitelj je nakon toga pucao u sebe te je prevezen u KB Dubrava helikopterom.
Prvi putnici sišli s kruzera na kojem hara hantavirus. Odmah ih voze prema avionima...
IZ MINUTE U MINUTU

Prvi putnici sišli s kruzera na kojem hara hantavirus. Odmah ih voze prema avionima...

Putnici bez simptoma bit će prevezeni u samoizolaciju putem posebno organiziranog prijevoza, a ne redovitim komercijalnim letovima, objavio je Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti.
Muljaža i u Školskom savezu?! Milijuni eura za prijevoz djece bez natječaja uvijek istoj tvrtki
NIŠTA IM NIJE SVETO..

Muljaža i u Školskom savezu?! Milijuni eura za prijevoz djece bez natječaja uvijek istoj tvrtki

Za 23 ugovora bez natječaja prijevoznik samo lani dobio 680.000 eura • Na isti način posluju godinama • Savez: Ne pogodujemo i tražimo više ponuda, ali ovako nam je praktičnije. Razmatramo jednu javnu nabavu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026