PAKLENA BRAČKA NOĆ Turisti spašavali 'živu' glavu, umorni vatrogasci nadljudski se borili

Došli smo turistički na Brač, sjeli smo večerati i odjednom osjetili dim. Nismo mogli ni zamisliti da se vatra tako brzo širi, ispričao nam je jedan turist koji se našao usred pakla na Braču. Ono što je trebalo biti još jedna ljetna večer na otoku, u nekoliko se minuta pretvorilo u borbu za goli život. Vatra je gutala sve pred sobom, vjetar je mijenjao smjer, dim je prekrivao naselja, a ljudi su u panici bježali prema moru.

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- Kada je počelo gorjeti pokušavali smo ostati smireni. Nismo mogli očekivati da će se tako nešto uopće događati - ispričao je turist.

Ubrzo su, kaže, pojurili prema automobilima. No vatra je već bila oko njih.

- Nazvali smo 193 i rekli su nam da odemo do plaže. Tamo smo i otišli i čekali s ostalima. Vatrogasci su vrlo brzo došli s policijom i brodovima - rekao nam je.

More je bilo nemirno, vjetar izrazito jak, a situacija sve opasnija.

- Dio ljudi je skakao u more. Nisam se nadao ovome. Vatra se jako brzo širila, u jednom sam se trenutku bojao za svoj život - priznao je.

Vatrogascima, dodaje, želi zahvaliti.

- Odradili su odličan posao. Sada smo na putu za Split. Ovo je definitivno ljeto za pamćenje - ispričao nam je turist.

'Ljeto za pamćenje'

A upravo je takvu noć opisao i vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan. Za njega, vatrogasca s više od 20 godina iskustva, ova intervencija ulazi među tri najteža požara s kojima se susreo.

- Noć je bila poprilično dramatična. Požar nas je iscrpio do samih granica mogućnosti - rekao je.

Na Braču već danima bukti veliki požar, no u noći na nedjelju je situacija posebno eskalirala na području Milne. Sve se, prema riječima zapovjednika, dogodilo gotovo nevjerojatnom brzinom.

- Došlo je do nagle promjene vjetra, proboja linije i požar je došao u naselje. Sve je eskaliralo u par minuta, otišlo je u katastrofu - rekao nam je.

Vatrena stihija krenula je prema naselju u kojem su se nalazili brojni turisti. Vatrogasci su se morali probijati kroz vatru kako bi došli do kuća i objekata.

- Kad smo došli na teren, prvo smo se morali probijati kroz vatru da bismo došli do kuća i iz njih ljude izvlačili van - rekao nam je zapovjednik.

No vrlo brzo pokazalo se da evakuacija ljudi kroz gust dim i veliku temperaturu nije moguća.

- Na kraju se najboljom pokazala taktika da ljude ostavimo u građevinama, da ih dobro zatvorimo i da pokušamo obraniti objekt zajedno s njima. Jednostavno nije bilo moguće iz te količine dima i zbog temperature izvlačiti ih van - istaknuo je.

Kuće su tako postale skloništa, a vatrogasci su ih branili svim snagama. Na terenu su bile stotine ljudi, a pomoć je stizala sa svih strana.

- Bilo je jako gadno, borili smo se zvjerski s vatrenom stihijom da obranimo kuće - rekao je za 24sata Evilijano Gašpić, zapovjednik vatrogasaca iz Rovinja.

Foto: Ivo ČagalJ/PIXSELL

- Ovo je teška intervencija, doslovce smo se tukli s vatrom, čuvali smo svaku kuću - dodao je.

Nije bilo vremena niti za pauzu

Vatrogasci nisu imali vremena za pauzu.

- Dok ne dobijemo drugu zapovijed bit ćemo tu. Svi su umorni, mi ne smijemo biti umorni u odnosu na dečke koji su odavde i koji su tu već danima - rekao je Gašpić.

A ti lokalni vatrogasci iza sebe već imaju četiri dana neprekidne borbe.

- Ovo je četvrti dan da se borimo s tim požarom. Bez obzira koliko nas ima, tu je minimalno sna. Ne da smo na rubu snaga to je točno, testiramo granice izdržljivosti - rekao je Martinić Dragan.

Foto: JVP Rovinj

Posebno je zahvalio Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici na pomoći.

- Moram zahvaliti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici koja šalje pomoć, da nema njih mi bismo već poklekli - rekao je.

Do jutra se situacija ipak nešto smirila. Hrvatska vatrogasna zajednica objavila je da je stanje na požarištu povoljno, a u pomoć zemaljskim snagama ponovno su bile uključene zračne protupožarne snage. Plan je, kaže zapovjednik Brača, zatvoriti požar s istočne strane.

- Novost je da smo se od nedjelje ujutro borili na dvije fronte.

Evakuacija na kopnu i moru

Prema posljednjim informacijama, opožareno je oko 3500 hektara, a vatrena linija je ogromna.

- Materijalna šteta je poprilična, ali važno je da nema teže stradalih. Požari su danas agresivniji, morat ćemo se prilagođavati. Ovo je bilo doslovce sedam minuta pakla - zaključio je.

U tim minutama pakla evakuacija se odvijala kopnom i morem. Ravnatelj Crvenog križa iz Supetra Mate Mladina kaže da su evakuirani ljudi bili raspoređeni na tri lokacije.

- Dio ljudi je bio na brodu, dio u dvorani u Supetru. Ljudi koji su na brodu dobili su naputke kako dalje, ovi koji su u dvorani polako će ići svojim kućama - rekao nam je

Foto: Ivo ČagalJ/PIXSELL

Ljudi su, kaže, bili u šoku.

- Bili su jako uplašeni, ali mi smo imali punktove gdje smo im pružali potrebne informacije. Jasno im se komuniciralo da uzmu dokumente i samo ono najvažnije i najnužnije. Bili su u šoku, nisu mogli govoriti - kaže Mladina.

Za sve evakuirane osigurana je pomoć, od hrane i okrijepe do deka. No dok su se jedni skrivali u objektima, drugi su spas tražili na moru.

Suradnja oko spašavanja

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, MRCC Rijeka, u suradnji s Lučkom kapetanijom Split, pokrenula je spasilačke aktivnosti u subotu u 21.56 sati, nakon niza dojava o većem broju ljudi na zapadnoj strani Brača koji su se pokušavali spasiti pred vatrom koja je prijetila širem području Milne.

U akciju su bile uključene četiri spasilačke brodice splitske Kapetanije i pripadajućih ispostava u Milni, Hvaru i Makarskoj, tri plovila Postaje pomorske i aerodromske policije Split, brod i dvije brodice Obalne straže RH, dva tegljača Brodospasa, dvije peljarske brodice, nekoliko plovila Hrvatske gorske službe spašavanja, dva turistička broda te brojne privatne brodice.

Prema preliminarnoj procjeni Lučke kapetanije Split, u pogibeljnoj situaciji bilo je oko 200 ljudi, među kojima djeca, starije i nemoćne osobe. Njih 185 ukrcano je i prevezeno spasilačkim brodicama, dok je do četiri sata ujutro turističkim brodovima evakuirano ukupno oko 500 osoba.

Zbog sve većeg priljeva ljudi angažiran je i obalni ophodni brod OOB-31 "Omiš", na kojem je organiziran prihvat i daljnje zbrinjavanje evakuiranih iz uvale Osibova. U akciji su sudjelovale i dvije brze brodice klase "Modrulj".

Brodica je spasila i trudnicu

Obalna straža tijekom noći nije samo evakuirala ljude. Jedna brodica prevezla je trudnicu i dva pacijenta, zajedno s medicinskim timom iz Supetra prema Splitu, a potom se hitni medicinski tim vratio u Supetar. S plaže je evakuirano šest osoba, još dvije prekrcane su s plovila Lučke kapetanije i predane civilnim službama u Milni. Ukupno je Obalna straža tijekom noći evakuirala osam civila, dok su trudnica i dva pacijenta prevezeni zbog potrebe za hitnom medicinskom skrbi. Nažalost, nisu svi prošli bez posljedica.

Kako je potvrdio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, dvije osobe završile su u splitskom KBC-u. Žena rođena 1950. godine hospitalizirana je na jedinici intenzivnog liječenja Klinike za plućne bolesti zbog posljedica utapanja.

Foto: Hrvatska vatrogasna zajednica

Neslužbeno se doznaje da je žena tijekom evakuacije pala s broda. Druga osoba, muškarac rođen 1999. godine, zatražila je pomoć zbog izloženosti dimu. Nakon medicinske obrade otpušten je na kućnu njegu.

U evakuaciji stanovništva i hitnom medicinskom prijevozu sudjelovali su i pripadnici Hrvatske ratne mornarice. Na požarištu su od jutra bila angažirani kanaderi i Air Tractori. Ipak, svjedoci s terena teško mogu zaboraviti prizore od sinoć.

- Situacija je bila nezamisliva. Ovako nešto nismo vidjeli nikada. Kanaderi su zalijevali, ali džaba. Imao si osjećaj što više zalijevaju, da se vatra više širi. Ovo je stvarno bilo grozno - ispričao nam je jedan od ljudi s terena.