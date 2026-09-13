Još nije gotovo na Braču: Gore bungalovi u uvali Osibova, vatra bi se mogla opet proširiti

Požar na zapadnom dijelu Brača još nije gotov. Iako je situacija na većem dijelu požarišta tijekom dana nešto mirnija, u uvali Osibova vatrogasci i dalje vode tešku borbu s vatrom koja je zahvatila bungalove.

Plamen je zahvatio plastične dijelove objekata, što dodatno otežava gašenje i stvara gust dim. Vatrogasci pokušavaju spriječiti da se požar s bungalova proširi na okolna stabla, makiju i drugo raslinje, jer bi to moglo ponovno proširiti vatrenu frontu.

Veliki požar tijekom noći ponovno se snažno razbuktao, a zbog približavanja vatre uvalama provedena je djelomična evakuacija. Oko 200 ljudi iz resorta, među kojima su bili i strani turisti, zbrinuto je u sportsku dvoranu u Supetru i pastoralni centar u Postirama. Gradonačelnica Supetra Ivana Marković je Hini kazala da su strane turiste koji su bili u privatnom smještaju u Osibovoj smjestili u sportsku dvoranu. Tamo ih je ukupno 45, uglavnom se radi o Mađarima koji su dobili i tople obroke. Među njima nema ozlijeđenih.

- Zahvaljujem svima. Sve je odlično organizirano, svatko radi svoj dio posla i svaka pohvala načelnicima s otoka koji su cijelu noć bdjeli da se sve odradi kako treba. Turisti iz Gave su bili u privatnom smještaju u Osibovoj, Postirama i Bolu, a u međuvremenu je hotelska kuća u čijem vlasništvu je Gava je preuzela to na rješavanje - izjavila je Marković.

Prema dosad dostupnim informacijama, nema težih ozljeda, iako je bilo slučajeva udisanja dima. Dio objekata je oštećen, a puni razmjeri štete tek se trebaju utvrditi.

U gašenju sudjeluju brojne vatrogasne snage, a tijekom jutra u pomoć su stigla i četiri kanadera. Ipak, vatrogasci ostaju na terenu jer požar u Osibovoj još nije lokaliziran, a bungalovi i dalje gore.

Zapovjednik Operativne zone Brač Nikola Martinić Dragan za Hinu je rekao kako je požar oko podneva u zadovoljavajućem stanju te gotovo kontroliraju cijelu frontu, a veliku pomoć su im pružile zračne snage koje su na požarištu od ranog jutra.

- Na terenu je više od 280 vatrogasaca i 66 vozila iz cijelog priobalja i nešto s kontinenta. Radi se veliki posao. Iako ima još nešto vjetra mislim da imamo veliku šansu da požar kontroliramo do kraja dana. Ipak treba pričekati što će nam vrijeme donijeti popodne. Zadnje informacije su da su dvije osobe ozlijeđene od čega jedna teže. Druge ozljede su uglavnom bile respiratorne. Riječ je o civilima, dok među vatrogascima nema ozlijeđenih - kazao je Martinić Dragan.

Nastavio je kako su im u požaru bili prioritet gosti i osoblje resorta Gave koji su bili zarobljeni unutar vatrene stihije. Građanima je zahvalio na podršci vatrogascima kojima to puno znači. Zamolio je da se ne paničari u takvim situacijama niti vjeruje lažnim informacijama nego da slušaju službene kanale.

Iz Waterman Hotels & Resorts poručuju da, prema informacijama kojima trenutačno raspolažu, nema ozlijeđenih među gostima i zaposlenicima. Ističu, međutim, da su ljudi tijekom noći prošli kroz iznimno stresno i traumatično iskustvo te da im sada pomažu u organizaciji alternativnog smještaja na Braču ili povratka kućama.

Na objektima resorta nastala je materijalna šteta, ali iz kompanije naglašavaju da je, dok požar još traje i službe su na terenu, prerano govoriti o njezinu opsegu.

U priopćenju su posebno zahvalili vatrogascima i pripadnicima žurnih službi, kao i stanovnicima Brača, turističkim djelatnicima, iznajmljivačima i hotelijerima koji su tijekom noći i jutra pomagali evakuiranim gostima prijevozom, smještajem i drugom podrškom.

Tucaković: Trenutna situacija je mirnija

Kako je trenutna situacija na terenu mirnija za Hinu je potvrdio i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković koji kaže da još na nekoliko mjesta ima dima, kao i da su trenutno na terenu aktivna dva kanadera. Dodao je i da je sličnost između požara u Omišu i na Braču iznimno suha vegetacija i brzi razvoj požara.

- Onaj u Omišu je bio daleko jači i silovitiji požar koji se odigrao u kratkom vremenu, dok se na Braču već danima vjetar vrti i kako se kreće tako pali novo područje. Razvoju i brzom širenju požara upravo pogoduje suha vegetacija. Ova godina je specifična zbog suhoće vegetacije i brzog, naglog širenja uslijed vjetra. To je ono što nas upozorava za budućnost. Imamo situaciju gdje je na pola Brača padala kiša, a na drugoj polovici nije. Riječ je o nekakvim fenomenima koji nas upozoravaju da moramo raditi više pristupnih puteva za vatrogasce - objasnio je Tucaković.

Kazao je i kako su na Braču imali vlastitu cisternu vode od 33 tisuće litara, dok je druga na području Makarske. Do sada su obavili čak tri promjene vatrogasaca na terenu.