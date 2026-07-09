Obavijesti

News

Komentari 0
CRNA BILANCA

Paklene vrućine poharale Njemačku: Najmanje 5100 mrtvih, oboreni rekordi...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Paklene vrućine poharale Njemačku: Najmanje 5100 mrtvih, oboreni rekordi...
FILE PHOTO: A man cools off by a fountain in downtown Rome as a heatwave hits Italy | Foto: MAX ROSSI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ekstremne vrućine s temperaturama višim od 40 stupnjeva krajem lipnja su prouzročile smrt najmanje 5100 osoba, priopćio je državni javnozdravstveni institut Robert Koch u četvrtak u Berlinu

„Mi polazimo od broja od 5100 umrlih od posljedica vrućina krajem lipnja“, priopćio je državni institut Robert Koch. Istodobno se ukazuje na podatke Saveznog statističkog ureda koji ukazuju na još veći broj umrlih od posljedica ekstremnih vrućina krajem lipnja. Statistički ured govori o 6800 umrlih više od očekivanog u usporedbi s istim razdobljem ostalih godina.

Samo u Koelnu je u posljednjem tjednu lipnja umrlo 120 osoba što je četiri puta više od uobičajenog.

Krajem lipnja u Njemačkoj je više dana zaredom s temperaturama od preko 41 stupnja višestruko oboren dosadašnji toplinski rekord.

DVIJE DJEVOJČICE OZLIJEĐENE UŽAS U NJEMAČKOJ Mladić (16) nožem napao dvoje učenika u školi: 'Hrvatski je državljanin'
UŽAS U NJEMAČKOJ Mladić (16) nožem napao dvoje učenika u školi: 'Hrvatski je državljanin'

O posljedicama sve češćih toplinskih valova se u četvrtak govorilo i tijekom posljednje rasprave u Bundestagu prije ljetne pauze.

Oporbena stranka Zeleni je kritizirala kancelara Friedricha Merza (Kršćansko-demokratska unija CDU) i njegovu vladu zbog, kako je navedeno, ignoriranja posljedica posljednjeg toplinskog vala.

Predsjednica zastupničkog kluba stranke Zeleni Katharina Droege zatražila je od demokršćansko-socijaldemokratske vlade donošenje hitnog programa koji bi tematizirao bolju zaštitu javnih ustanova poput škola, vrtića i bolnica od toplinskih valova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
PREDATOR UHIĆEN U ISTRI Evo gdje skrivaju kamere kojima snimaju djecu: 'Budite oprezni'
BROJ RASTE U TURISTIČKOJ SEZONI

PREDATOR UHIĆEN U ISTRI Evo gdje skrivaju kamere kojima snimaju djecu: 'Budite oprezni'

Stručnjaci roditeljima savjetuju da djeca na plaži uvijek nose kupaći kostim, da njihove fotografije i videosnimke s ljetovanja ne objavljuju na društvenim mrežama...
Stižu nova pravila za tehnički pregled vozila. Evo svih detalja
NACRT S PROMJENAMA

Stižu nova pravila za tehnički pregled vozila. Evo svih detalja

Nova pravila tako predviđaju da bi servisne radionice morale bilježiti stanje kilometara, a proizvođači bi podatke iz povezanih vozila unosili u nacionalne baze
VIDEO DRAMA NA PAGU Mladić ozlijeđen, uhitili jednog: 'Sve je puno policije, opkolili su kuću'
EKSKLUZIVNO

VIDEO DRAMA NA PAGU Mladić ozlijeđen, uhitili jednog: 'Sve je puno policije, opkolili su kuću'

Policija je uhitila osobu koja se dovodi u svezu s događajem te je u tijeku kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti - priopćila je PU zadarska

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026