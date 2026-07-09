Paklene vrućine poharale Njemačku: Najmanje 5100 mrtvih, oboreni rekordi...

„Mi polazimo od broja od 5100 umrlih od posljedica vrućina krajem lipnja“, priopćio je državni institut Robert Koch. Istodobno se ukazuje na podatke Saveznog statističkog ureda koji ukazuju na još veći broj umrlih od posljedica ekstremnih vrućina krajem lipnja. Statistički ured govori o 6800 umrlih više od očekivanog u usporedbi s istim razdobljem ostalih godina.

Samo u Koelnu je u posljednjem tjednu lipnja umrlo 120 osoba što je četiri puta više od uobičajenog.

Krajem lipnja u Njemačkoj je više dana zaredom s temperaturama od preko 41 stupnja višestruko oboren dosadašnji toplinski rekord.

O posljedicama sve češćih toplinskih valova se u četvrtak govorilo i tijekom posljednje rasprave u Bundestagu prije ljetne pauze.

Oporbena stranka Zeleni je kritizirala kancelara Friedricha Merza (Kršćansko-demokratska unija CDU) i njegovu vladu zbog, kako je navedeno, ignoriranja posljedica posljednjeg toplinskog vala.

Predsjednica zastupničkog kluba stranke Zeleni Katharina Droege zatražila je od demokršćansko-socijaldemokratske vlade donošenje hitnog programa koji bi tematizirao bolju zaštitu javnih ustanova poput škola, vrtića i bolnica od toplinskih valova.