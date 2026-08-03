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Paklene vrućine se nastavljaju: Evo gdje je već u 8 sati zabilježeno preko 30 stupnjeva

Piše HINA,
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Paklene vrućine se nastavljaju: Evo gdje je već u 8 sati zabilježeno preko 30 stupnjeva
Ilustracija | Foto: Igor Soban/PIXSELL / ilustrativna fotografija
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Od utorka na kopnu ponovno rast temperature i opasnosti od vrućine. Iako će i dalje dominantno biti sunčano, ne može se isključiti mogućnost za pokoji popodnevni pljusak...

Bit će sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka mala je vjerojatnost za pokoji poslijepodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za ponedjeljak. Vjetar većinom slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, poslijepodne i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 33 do 38 stupnjeva Celzijusovih.

Već u 8 sati ujutro na pojedinim dijelovima Jadrana temperature su se približile, pa čak i premašile 30 Celzijevih stupnjeva.

Najviša jutarnja temperatura izmjerena je u Kukuljanovu, gdje je u 8 sati bilo 30,2 °C. Slijede Split – aerodrom s 29,3 °C, Sveti Ivan na Pučini s 29,0 °C te Split – Marjan s 28,9 °C. U Rijeci i Puli izmjereno je 28,8 °C, dok su Lastovo (28,6 °C), Senj i Crikvenica (po 28,5 °C) također među najtoplijim mjestima.

Foto: DHMZ

Na jugu Hrvatske u Dubrovniku je u 8 sati izmjereno 27,3 °C, u Dubrovniku – aerodromu 25,8 °C, na Prevlaci 26,2 °C, u Grudi 22,3 °C, dok je u NP Mljet bilo 28,2 °C.

U unutrašnjosti zemlje temperature su bile nešto niže. U Zagrebu – Maksimiru izmjereno je 26,1 °C, na Griču 24,4 °C, u Osijeku – aerodromu 26,6 °C, Karlovcu 21,7 °C, Sisku 20,8 °C, a u Slavonskom Brodu 20,3 °C.

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Najsvježije je jutros bilo u planinskim krajevima. Na Zavižanu je izmjereno 19,1 °C, dok je najniža temperatura zabilježena u Nacionalnom parku Plitvička jezera, gdje je u 8 sati bilo 18,1 °C.

Što nas očekuje narednih dana?

Od utorka na kopnu ponovno rast temperature i opasnosti od vrućine. Iako će i dalje dominantno biti sunčano, ne može se isključiti mogućnost za pokoji popodnevni pljusak u unutrašnjosti Dalmacije i Gorskoj Hrvatskoj, a u četvrtak i drugdje.

Foto: DHMZ

Pokoji izolirani pljusak idućih dana moguć je i u unutrašnjosti Istre, a na samoj obali bit će sunčano i suho. Uz postupan rast temperature, dani sve vrući, a noći sve toplije. Povremeno će popodnevne sate olakšavati umjeren jugozapadnjak, prenosi HRT.

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