Mađarska je u utorak s izmjerenih 42 stupnja Celzija zabilježila novi toplinski rekord, objavila je meteorološka služba, a oboren je prethodni od 41,9°C postavljen 2007. godine
Paklene vrućine u Mađarskoj: Izmjereno čak 42 °C, srušen rekord star gotovo 20 godina
Temperatura je dosegla 42°C u Szécsényju na sjeveru Mađarske blizu slovačke granice, objavio je HungaroMet u videu na Facebooku. "Preliminarni podaci pokazuju da je oboren i nacionalni temperaturni rekord i rekord u glavnom gradu", rekla je meteorologinja Anna Kuntar-Molnar u videu, napominjući da bi temperature još mogle porasti.
Temperatura u Budimpešti dosegla je 41°C, čime je oboren rekord u mađarskoj prijestolnici od 40,7°C postavljen 2007. godine, rekla je.
Kao i većina Europe, Mađarska doživljava dosad neviđen toplinski val, a od vikenda je na snazi najviša razina upozorenja na vrućinu.
Premijer Peter Magyar pozvao je građane da rade od kuće kad god je to moguće i pozvao na ograničavanje potrošnje vode samo za nužne radnje.
Više od 120 općina u Mađarskoj uvelo je ograničenja vode tijekom toplinskog vala.
Zapadna, središnja i južna Europa prošlog su tjedna bile meta rekordnog toplinskog vala koji je odnio stotine života, a od ovog se tjedna val širi i na istočnu Europu, s rekordima u Mađarskoj i Srbiji.
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