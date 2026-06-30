Paklene vrućine u Mađarskoj: Izmjereno čak 42 °C, srušen rekord star gotovo 20 godina

Temperatura je dosegla 42°C u Szécsényju na sjeveru Mađarske blizu slovačke granice, objavio je HungaroMet u videu na Facebooku. "Preliminarni podaci pokazuju da je oboren i nacionalni temperaturni rekord i rekord u glavnom gradu", rekla je meteorologinja Anna Kuntar-Molnar u videu, napominjući da bi temperature još mogle porasti.

Temperatura u Budimpešti dosegla je 41°C, čime je oboren rekord u mađarskoj prijestolnici od 40,7°C postavljen 2007. godine, rekla je.

Kao i većina Europe, Mađarska doživljava dosad neviđen toplinski val, a od vikenda je na snazi najviša razina upozorenja na vrućinu.

Premijer Peter Magyar pozvao je građane da rade od kuće kad god je to moguće i pozvao na ograničavanje potrošnje vode samo za nužne radnje.

Više od 120 općina u Mađarskoj uvelo je ograničenja vode tijekom toplinskog vala.

Zapadna, središnja i južna Europa prošlog su tjedna bile meta rekordnog toplinskog vala koji je odnio stotine života, a od ovog se tjedna val širi i na istočnu Europu, s rekordima u Mađarskoj i Srbiji.