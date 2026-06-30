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TOPLINSKI VAL

Paklene vrućine u Mađarskoj: Izmjereno čak 42 °C, srušen rekord star gotovo 20 godina

Piše HINA,
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Paklene vrućine u Mađarskoj: Izmjereno čak 42 °C, srušen rekord star gotovo 20 godina
Foto: KRISZTINA FENYO
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Mađarska je u utorak s izmjerenih 42 stupnja Celzija zabilježila novi toplinski rekord, objavila je meteorološka služba, a oboren je prethodni od 41,9°C postavljen 2007. godine

Temperatura je dosegla 42°C u Szécsényju na sjeveru Mađarske blizu slovačke granice, objavio je HungaroMet u videu na Facebooku. "Preliminarni podaci pokazuju da je oboren i nacionalni temperaturni rekord i rekord u glavnom gradu", rekla je meteorologinja Anna Kuntar-Molnar u videu, napominjući da bi temperature još mogle porasti.

Temperatura u Budimpešti dosegla je 41°C, čime je oboren rekord u mađarskoj prijestolnici od 40,7°C postavljen 2007. godine, rekla je.

Kao i većina Europe, Mađarska doživljava dosad neviđen toplinski val, a od vikenda je na snazi najviša razina upozorenja na vrućinu.

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Premijer Peter Magyar pozvao je građane da rade od kuće kad god je to moguće i pozvao na ograničavanje potrošnje vode samo za nužne radnje.

Više od 120 općina u Mađarskoj uvelo je ograničenja vode tijekom toplinskog vala.

Zapadna, središnja i južna Europa prošlog su tjedna bile meta rekordnog toplinskog vala koji je odnio stotine života, a od ovog se tjedna val širi i na istočnu Europu, s rekordima u Mađarskoj i Srbiji.  

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