PAKLENI DAN Temperature do 32, evo gdje su mogući pljuskovi

Hrvatsku očekuje još jedan pravi ljetni dan. Prema prognozi DHMZ-a, u većini krajeva prevladavat će sunčano vrijeme, uz visoke temperature koje će dosezati do 32 Celzijeva stupnja.

Najviše dnevne vrijednosti očekuju se između 29 i 32 stupnja, kako u unutrašnjosti tako i na Jadranu. U Zagrebu će također biti sunčano i vruće, uz slab vjetar i temperaturu oko 32 stupnja. Na istoku zemlje tijekom dana moguć je razvoj oblaka, pa su ponegdje mogući rijetki kratkotrajni popodnevni pljuskovi. Ipak, većina Hrvatske ostat će suha i stabilna.

Foto: DHMZ

Vjetar će uglavnom biti slab, dok će na istoku povremeno puhati umjeren sjeverozapadnjak. Na Jadranu će jutro obilježiti slaba do umjerena bura, koja će tijekom dana okrenuti na umjeren do jak sjeverozapadni vjetar, uz obalu i jugozapadnjak.

Iako će povremeni vjetar donijeti kratko osvježenje, vrućine ostaju glavno obilježje dana. Stručnjaci savjetuju izbjegavanje najjačeg sunca, dovoljan unos tekućine i zaštitu od UV zračenja.

Foto: DHMZ

Vrijeme će pogodovati svima koji planiraju boravak na otvorenom, posebno na moru i rijekama, no zbog visokih temperatura potreban je oprez. Ljetni uvjeti nastavljaju se i idućih dana.