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GLOBALNE POSLJEDICE

Stigao je El Nino! Stručnjaci: 'Čeka nas ekstremno vrijeme'

Piše 24sata,
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Stigao je El Nino! Stručnjaci: 'Čeka nas ekstremno vrijeme'
Foto: Severe Weather Europe

Svaki snažan El Niño oslobađa dodatnu toplinu u atmosferu, što na već zagrijanom planetu gotovo sigurno znači nove temperaturne rekorde...

Američki znanstvenici potvrdili su da je stigao El Niño, prirodni vremenski fenomen koji bi mogao donijeti ekstremne vremenske uvjete diljem svijeta. Iako se radi o cikličkoj pojavi, Svjetska meteorološka organizacija (WMO) upozorava da se ovogodišnji El Niño razvija u kontekstu globalnog zatopljenja, što će njegove učinke učiniti znatno snažnijima i opasnijima.

El Niño, što na španjolskom znači "dječak" jer su ga ribari u Peruu primijetili oko Božića, topla je faza šireg klimatskog obrasca poznatog kao ENSO. Javlja se svakih dvije do sedam godina, a nastaje kad pasatni vjetrovi preko tropskog Pacifika oslabe ili promijene smjer. U normalnim uvjetima, oni guraju toplu površinsku vodu prema zapadu. No, tijekom El Niña, ta topla voda širi se prema istoku, obalama Južne Amerike. Ogromna vodena površina zagrijava se i oslobađa toplinu i vlagu u atmosferu, što remeti globalne obrasce cirkulacije zraka i donosi drastične promjene vremena, piše BBC.

Foto: Severe Weather Europe

Svijet na udaru suša, poplava i ekstremnih vrućina

Iako je epicentar fenomena u Tihom oceanu, posljedice se osjećaju globalno. Snažan El Niño obično donosi suše i pojačava opasnost od katastrofalnih požara u Australiji, Indoneziji i dijelovima Južne Amerike, dok istovremeno uzrokuje obilne kiše i razorne poplave duž zapadne obale Južne Amerike, u južnim dijelovima SAD-a i u istočnoj Africi. Posljedice mogu biti dramatične za poljoprivredu, vodoopskrbu i ljudske živote. Generalni tajnik UN-a, António Guterres, upozorio je svijet da se pripremi.

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​- Uvjeti El Niña dolit će ulje na vatru svijeta koji se zagrijava. Učinci će biti još teži, putovat će dalje i prelaziti granice razornom brzinom - izjavio je Guterres.

Foto: Severe Weather Europe

Znanstvenici su posebno zabrinuti jer modeli pokazuju veliku vjerojatnost "vrlo snažnog" El Niña, koji bi u kombinaciji s klimatskim promjenama mogao dovesti do toga da 2027. postane najtoplija godina u povijesti mjerenja, nadmašujući dosadašnji rekord iz 2024., koji je također bio pod utjecajem El Niña.

Utjecaj na Europu i Hrvatsku

Za razliku od drugih dijelova svijeta, utjecaj El Niña na Europu mnogo je složeniji i manje izravan. Ne postoji jednostavan uzročno-posljedični odnos, već El Niño djeluje kao jedan od faktora koji mogu "nagnuti vagu" prema određenim vremenskim obrascima. Ključnu ulogu igra i stanje Sjevernoatlantske oscilacije (NAO).

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Ipak, statistički gledano, jače epizode El Niña često su povezane s hladnijim i sušim zimama u sjevernoj Europi, dok južna Europa i Sredozemlje, uključujući Hrvatsku, imaju veću vjerojatnost za kišovitije zime i rano proljeće. Za Hrvatsku je najvažnija povezanost s porastom globalne temperature.

Svaki snažan El Niño oslobađa dodatnu toplinu u atmosferu, što na već zagrijanom planetu gotovo sigurno znači nove temperaturne rekorde. Primjerice, ljeto 2024., koje je na mnogim mjernim postajama u Hrvatskoj bilo najtoplije zabilježeno, bilo je pod utjecajem prethodnog El Niña. Stoga stručnjaci s velikom sigurnošću predviđaju da će i nadolazeće razdoblje donijeti nove ekstreme.

*uz korištenje AI-ja

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