Stigao je El Nino! Stručnjaci: 'Čeka nas ekstremno vrijeme'

Američki znanstvenici potvrdili su da je stigao El Niño, prirodni vremenski fenomen koji bi mogao donijeti ekstremne vremenske uvjete diljem svijeta. Iako se radi o cikličkoj pojavi, Svjetska meteorološka organizacija (WMO) upozorava da se ovogodišnji El Niño razvija u kontekstu globalnog zatopljenja, što će njegove učinke učiniti znatno snažnijima i opasnijima.

El Niño, što na španjolskom znači "dječak" jer su ga ribari u Peruu primijetili oko Božića, topla je faza šireg klimatskog obrasca poznatog kao ENSO. Javlja se svakih dvije do sedam godina, a nastaje kad pasatni vjetrovi preko tropskog Pacifika oslabe ili promijene smjer. U normalnim uvjetima, oni guraju toplu površinsku vodu prema zapadu. No, tijekom El Niña, ta topla voda širi se prema istoku, obalama Južne Amerike. Ogromna vodena površina zagrijava se i oslobađa toplinu i vlagu u atmosferu, što remeti globalne obrasce cirkulacije zraka i donosi drastične promjene vremena, piše BBC.

Foto: Severe Weather Europe

Svijet na udaru suša, poplava i ekstremnih vrućina

Iako je epicentar fenomena u Tihom oceanu, posljedice se osjećaju globalno. Snažan El Niño obično donosi suše i pojačava opasnost od katastrofalnih požara u Australiji, Indoneziji i dijelovima Južne Amerike, dok istovremeno uzrokuje obilne kiše i razorne poplave duž zapadne obale Južne Amerike, u južnim dijelovima SAD-a i u istočnoj Africi. Posljedice mogu biti dramatične za poljoprivredu, vodoopskrbu i ljudske živote. Generalni tajnik UN-a, António Guterres, upozorio je svijet da se pripremi.

​- Uvjeti El Niña dolit će ulje na vatru svijeta koji se zagrijava. Učinci će biti još teži, putovat će dalje i prelaziti granice razornom brzinom - izjavio je Guterres.

Foto: Severe Weather Europe

Znanstvenici su posebno zabrinuti jer modeli pokazuju veliku vjerojatnost "vrlo snažnog" El Niña, koji bi u kombinaciji s klimatskim promjenama mogao dovesti do toga da 2027. postane najtoplija godina u povijesti mjerenja, nadmašujući dosadašnji rekord iz 2024., koji je također bio pod utjecajem El Niña.

Utjecaj na Europu i Hrvatsku

Za razliku od drugih dijelova svijeta, utjecaj El Niña na Europu mnogo je složeniji i manje izravan. Ne postoji jednostavan uzročno-posljedični odnos, već El Niño djeluje kao jedan od faktora koji mogu "nagnuti vagu" prema određenim vremenskim obrascima. Ključnu ulogu igra i stanje Sjevernoatlantske oscilacije (NAO).

Ipak, statistički gledano, jače epizode El Niña često su povezane s hladnijim i sušim zimama u sjevernoj Europi, dok južna Europa i Sredozemlje, uključujući Hrvatsku, imaju veću vjerojatnost za kišovitije zime i rano proljeće. Za Hrvatsku je najvažnija povezanost s porastom globalne temperature.

Svaki snažan El Niño oslobađa dodatnu toplinu u atmosferu, što na već zagrijanom planetu gotovo sigurno znači nove temperaturne rekorde. Primjerice, ljeto 2024., koje je na mnogim mjernim postajama u Hrvatskoj bilo najtoplije zabilježeno, bilo je pod utjecajem prethodnog El Niña. Stoga stručnjaci s velikom sigurnošću predviđaju da će i nadolazeće razdoblje donijeti nove ekstreme.

*uz korištenje AI-ja