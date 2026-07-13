PAKLENI HOROR Toplinski val u Europi odnio 10 tisuća života

Službeni podaci pokazuju da su europske zemlje tijekom rekordnog toplinskog vala koji je krajem lipnja pogodio zapad Europe zabilježile više od 10 tisuća prekomjernih smrtnih slučajeva. Znanstvenici su rekli da bi toplinski val krajem lipnja bio "gotovo nemoguć" bez klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem, koje toplinske valove čine češćima i intenzivnijima. Podaci, prikupljeni iz nacionalnih statistika smrtnosti u 27 europskih zemalja članica, uključivali su prekomjerne smrtne slučajeve od svih uzroka, a ne samo one povezane s vrućinom, tijekom tjedna od 22. do 28. lipnja, kada je toplinski val dosegnuo vrhunac u Francuskoj, Španjolskoj, Velikoj Britaniji i drugim zemljama. No znanstvenici su rekli da nisu poznati drugi veliki čimbenici, poput izbijanja bolesti COVID-19, koji bi mogli pridonijeti skoku na 10 650 prekomjernih smrtnih slučajeva tijekom tog tjedna.

Kombinirana smrtnost u istim europskim zemljama tijekom prethodnih osam tjedana bila je u prosjeku oko 500 smrtnih slučajeva tjedno niža od uobičajene razine. Podaci EuroMOMO-a mogli bi biti izmijenjeni u nadolazećim tjednima kako budu pristizali novi podaci.

Ekstremni toplinski val krajem lipnja poremetio je opskrbu električnom energijom, doveo do zatvaranja škola i oborio temperaturne rekorde u Francuskoj, Španjolskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.

EuroMOMO ne objavljuje podatke o prekomjernoj smrtnosti za pojedine zemlje, ali je naveo da su Francuska i Belgija bile jedine dvije europske zemlje koje su u posljednjem tjednu lipnja zabilježile "vrlo visoku prekomjernu smrtnost".

Prema belgijskom institutu za javno zdravstvo Sciensano, prekomjerna smrtnost u Belgiji bila je najviša tijekom bilo kojeg toplinskog vala u evidenciji koja seže od 2000. godine.

Odvojeno znanstveno istraživanje objavljeno u ponedjeljak procijenilo je da je tijekom toplinskih valova u svibnju i lipnju u Engleskoj i Walesu od posljedica vrućine preminulo 2 700 ljudi.

Prema rezultatima istraživanja koje su proveli Imperijalno sveučilište u Londonu, britanski Met Office i Londonska škola higijene i tropske medicine, 42 posto tih smrti pripisuje se dodatnoj toplini koju je globalno zatopljenje dodalo toplinskim valovima.