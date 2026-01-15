VIDEO Ruski dron eksplodirao pored čistačice, a njezina reakcija je šokirala svijet

Dok je ruski dron Shahed padao i eksplodirao u blizini, Olha je, potpuno mirno, nastavila čistiti ulicu od snijega. Video je izazvao velike reakcije diljem Ukrajine, a o njoj je govorio i gradonačelnik Andrij Sadovi.

Naime, u četvrtak ujutro, prenosi Ukrainska pravda, ruski dron srušio se i eksplodirao na dječjem igralištu nedaleko od spomenika Stepanu Banderi u Lavovu. U blizini su u tom trenutku radili komunalci, uključujući Olhu, koja je čistila snijeg oko autobusne stanice.

Unatoč oglašenom zračnom uzbuni, Olha nije otišla u sklonište. U trenutku eksplozije stajala je samo nekoliko metara od mjesta udara. Zapaljene krhotine letjele su oko nje, padajući opasno blizu, no snimka pokazuje da se 59-godišnjakinja ni tada nije pomaknula. Nekoliko sekundi kasnije jednostavno se vratila metli i nastavila čistiti.

Olha već deset godina radi kao čistačica ulica. U izjavi za Radio Slobodna Europa opisala je trenutak kada je Shahed pao: “Kolegica i ja stajale smo tamo. Čistila sam autobusnu stanicu. Nisam znala da će išta doletjeti. Rečeno nam je da trčimo i to je preletjelo točno iznad naših glava. Odjeknula je potmula, ali vrlo glasna eksplozija. Mislila sam da je mina, ali policajac je rekao da je to bio Shahed.”

Nakon što je snimka obišla zemlju, gradonačelnik Lavova Andrij Sadovi nazvao je Olhu kako bi provjerio je li dobro. Poručio joj je da je njezin čin zadivio cijelu Ukrajinu, ali i da je njezina sigurnost važnija od posla.

- Ne znam bih li vam se zahvalio ili vas izgrdio. Vaša hrabrost danas je impresionirala sve u Ukrajini. Hvala vam što služite zajednici. Ali molim vas, kada se oglasi zračna uzbuna – pazite na sebe - rekao joj je.

Dužnosnici su najavili da će se s Olhom sastati i osobno kako bi joj zahvalili na predanosti.

Snimka 59-godišnje radnice, koja je metlom u ruci mirno prkosila smrtonosnom napadu, mnogima je postala simbol nepokolebljivosti i svakodnevne hrabrosti stanovnika Ukrajine pod stalnim ruskim udarima.