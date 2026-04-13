USKOK optužio šestoricu za krijumčarenje duhana i cigareta vrijedno gotovo 190.000 eura

Uskok je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv šestorke koja je u sklopu zločinačke organizacije prokrijumčarila i preprodala najmanje 1,2 tona duhana i više od 260.000 komada cigareta, zaradivši gotovo 190.000 eura. Kako je izvijestilo tužiteljstvo, šestorica okrivljenika u dobi od 45 do 67 godina tereti se nedozvoljenu trgovinu u sastavu zločinačkog udruženja. Optužnicom se 54-godišnjaku stavlja na teret da je, od kolovoza 2023. do veljače 2024., na području Splitsko-dalmatinske i Zagrebačke županije, povezao u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike s točno određenim ulogama i zaduženjima u okviru zločinačkog udruženja radi stjecanja nepripadne koristi krijumčarenjem cigareta i duhana iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku.

Radi realizacije plana, 54-godišnjak je od 59-godišnjaka i 64-godišnjaka naručivao veće količine duhanskih proizvoda bez duhanskih markica Ministarstva financija RH te s ostalim okrivljenicima dogovarao prijevoz i isporuku, kao i lokacije preuzimanja te robe.

Članovi skupine su dovozili krijumčarene duhanske proizvode na unaprijed dogovorene lokacije, nakon čega su u pratnji 54-godišnjaka, koji je kao prethodnica osiguravao izbjegavanje eventualnih policijskih patrola, dovozili krijumčarenu robu do skrovitih tajnih lokacija, navodi Uskok.

Potom je 54-godišnjak organizirao daljnju prodaju cigareta i duhana većem broju kupaca.

Na taj su način članovi zločinačke organizacije kupili, uvezli te radi daljnje prodaje prevezli najmanje 1,1 tonu duhana i 173.250 komada cigareta čime su ostvarili i međusobno podijelili protupravnu korist u iznosu od 161.659 eura.

Optužnicom se također 45-godišnjak tereti da je od studenoga 2023. do veljače 2024., na širem podruju Hrvatske, povezao u zajedničko djelovanje 59-godišnjaka i 67-godišnjaka radi preprodaje cigareta i duhana.

Tako je 45-godišnjak od 59-godišnjaka i 67-godišnjaka naručivao veće količine duhanskih proizvoda bez duhanskih markica Ministarstva financija RH koje su oni dopremali na unaprijed dogovorene lokacije, gdje ih je 45-godišnjak preuzimao radi daljnje prodaje.

Na opisani način trojac je kupio, preuzeo i radi daljnje prodaje prevezao najmanje 100 kilograma duhana i 100.000 komada cigareta čime su zaradili i međusobno podijelili 24.470 eura, izvijestio je Uskok.