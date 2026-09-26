Obavijesti

News

Komentari 0
BIVŠI GENERAL JNA

Srušena i treća presuda za miniranje Peruće: Đukiću ukinut pritvor, ali ne ide na slobodu

Piše Paula Bosančić,
Čitanje članka: 1 min
Srušena i treća presuda za miniranje Peruće: Đukiću ukinut pritvor, ali ne ide na slobodu
3
Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL/
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Visoki kazneni sud ponovno je ukinuo osuđujuću presudu Borislavu Đukiću. Pritvor mu je ukinut u ovom predmetu, no ostaje iza rešetaka zbog drugog postupka za ratni zločin

Visoki kazneni sud ukinuo je i treću nepravomoćnu osuđujuću presudu general-majoru JNA Borislavu Đukiću za miniranje brane Peruća. Istom odlukom ukinut mu je i pritvor u tom predmetu, no na slobodu ipak neće jer mu je aktiviran istražni zatvor u drugom kaznenom postupku, piše Dalmatinski portal

Đukić je u srpnju ove godine u drugom predmetu nepravomoćno osuđen na 16 godina zatvora zbog ratnog zločina nad civilima. U slučaju Peruća posljednji put je osuđen u ožujku 2024. godine. Optužnica ga tereti da je organizirao rušenje brane Peruća s ciljem potapanja i uništenja gradova nizvodno. Aktivirano je između 20 i 30 tona TNT-a, zbog čega se dio brane urušio, a voda je prodrla u postrojenje. Potpuno rušenje brane spriječili su djelatnici HEP-a. 

94 GODINE ZATVORA Bivši JNA general Đukić osuđen zbog zločina kod Šibenika. Osudili i šestoricu zapovjednika
Bivši JNA general Đukić osuđen zbog zločina kod Šibenika. Osudili i šestoricu zapovjednika

Đukić od početka negira krivnju i tvrdi da s miniranjem nije imao nikakve veze. Visoki kazneni sud sada je zaključio da ni u posljednjoj presudi nisu ispravljeni propusti na koje su viši sudovi ranije upozoravali. Posebno su problematizirali iskaz svjedoka Marka Rnića, koji je tvrdio da mu je iskaz tijekom istrage iznuđen policijskim nasiljem. Sud smatra da zakonitost tog dokaza nije dovoljno razjašnjena. 

Borislav Djukic
Borislav Djukic | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL/

Sud je također utvrdio da prvostupanjski sud nije dovoljno detaljno analizirao iskaze pojedinih svjedoka obrane niti ih povezao s ostalim dokazima. Zbog toga je zaključeno da je Đukiću povrijeđeno pravo na obrazloženu sudsku odluku i pravično suđenje. Predmet je vraćen na ponovno suđenje pred potpuno izmijenjenim vijećem. Đukićev branitelj Željko Ostoja poručio je da je riječ o trećem ukidanju presude te da očekuje brzo novo suđenje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bjegunac Mamić: Kad sam vidio novi Maksimir, zanijemio sam. Pa to je ruganje zdravoj pameti!
BJEGUNAC U ŠOKU

Bjegunac Mamić: Kad sam vidio novi Maksimir, zanijemio sam. Pa to je ruganje zdravoj pameti!

"Doživio sam šok, ne nalazim rijeci kojima bi opisao to ruganje zdravoj pameti", kaže nam bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić...
Ovo su Eurojackpot rezultati: Dvoje igrača iz Hrvatske ostalo je na koračić od pustih milijuna!
JACKPOT NIJE POGOĐEN

Ovo su Eurojackpot rezultati: Dvoje igrača iz Hrvatske ostalo je na koračić od pustih milijuna!

Četvero igrača imalo je dobitak iz kategorije '5+1', što im je osiguralo po 627.920 eura!
Stiže protokol spasa 24–72–30: 'Kad se procjeni rizik, nema spavanja, vikenda, godišnjeg...'
NOVOST U SOCIJALNOJ SKRBI

Stiže protokol spasa 24–72–30: 'Kad se procjeni rizik, nema spavanja, vikenda, godišnjeg...'

Više se neće čekati tragedije da bi se reagiralo. Hrvatska uvodi novi sustav kontrole i alarme u realnom vremenu. Pilot-projekt u uredima socijalne skrbi počinje u prosincu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026