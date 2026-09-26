Srušena i treća presuda za miniranje Peruće: Đukiću ukinut pritvor, ali ne ide na slobodu

Visoki kazneni sud ukinuo je i treću nepravomoćnu osuđujuću presudu general-majoru JNA Borislavu Đukiću za miniranje brane Peruća. Istom odlukom ukinut mu je i pritvor u tom predmetu, no na slobodu ipak neće jer mu je aktiviran istražni zatvor u drugom kaznenom postupku, piše Dalmatinski portal.

Đukić je u srpnju ove godine u drugom predmetu nepravomoćno osuđen na 16 godina zatvora zbog ratnog zločina nad civilima. U slučaju Peruća posljednji put je osuđen u ožujku 2024. godine. Optužnica ga tereti da je organizirao rušenje brane Peruća s ciljem potapanja i uništenja gradova nizvodno. Aktivirano je između 20 i 30 tona TNT-a, zbog čega se dio brane urušio, a voda je prodrla u postrojenje. Potpuno rušenje brane spriječili su djelatnici HEP-a.

Đukić od početka negira krivnju i tvrdi da s miniranjem nije imao nikakve veze. Visoki kazneni sud sada je zaključio da ni u posljednjoj presudi nisu ispravljeni propusti na koje su viši sudovi ranije upozoravali. Posebno su problematizirali iskaz svjedoka Marka Rnića, koji je tvrdio da mu je iskaz tijekom istrage iznuđen policijskim nasiljem. Sud smatra da zakonitost tog dokaza nije dovoljno razjašnjena.

Borislav Djukic | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL/

Sud je također utvrdio da prvostupanjski sud nije dovoljno detaljno analizirao iskaze pojedinih svjedoka obrane niti ih povezao s ostalim dokazima. Zbog toga je zaključeno da je Đukiću povrijeđeno pravo na obrazloženu sudsku odluku i pravično suđenje. Predmet je vraćen na ponovno suđenje pred potpuno izmijenjenim vijećem. Đukićev branitelj Željko Ostoja poručio je da je riječ o trećem ukidanju presude te da očekuje brzo novo suđenje.