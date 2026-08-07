PALA ODLUKA Siniša Krajač više nije glavni tajnik HOO-a!

Siniša Krajač više nije glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora! Ta odluka je, doznaju 24sata, donesena na sjednici Vijeća HOO-a u petak.

Iako se ranije spominjalo da će Krajač ostati sa srezanim ovlastima kao vršitelj dužnosti do imenovanja novog glavnog tajnika, to ipak nije bilo tako.

Naime, on odlazi iz HOO-a, a imenovan je novi vršitelj dužnosti.

Uz to, opozvani su i svi direktori ureda HOO-a. Dvojica odlaze u mirovinu, a preostali će ostati u sustavu, ali na drugim pozicijama.