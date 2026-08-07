Obavijesti

News

Komentari 19
SJEDNICA VIJEĆA

PALA ODLUKA Siniša Krajač više nije glavni tajnik HOO-a!

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: < 1 min
PALA ODLUKA Siniša Krajač više nije glavni tajnik HOO-a!
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Iako se ranije spominjalo kako će Krajač ostati sa srezanim ovlastima i kao vršitelj dužnosti do imenovanja novog glavnog tajnika, to ipak nije tako! Krajač službeno odlazi i Hrvatskog olimpijskog odbora

Siniša Krajač više nije glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora! Ta odluka je, doznaju 24sata, donesena na sjednici Vijeća HOO-a u petak.

Iako se ranije spominjalo da će Krajač ostati sa srezanim ovlastima kao vršitelj dužnosti do imenovanja novog glavnog tajnika, to ipak nije bilo tako.

KRONOLOGIJA SLUČAJA Kako smo otkrivali kriminal u Olimpijskom odboru: Tajne isplate, ljetovanja i gotovina...
Kako smo otkrivali kriminal u Olimpijskom odboru: Tajne isplate, ljetovanja i gotovina...

Naime, on odlazi iz HOO-a, a imenovan je novi vršitelj dužnosti.

Uz to, opozvani su i svi direktori ureda HOO-a. Dvojica odlaze u mirovinu, a preostali će ostati u sustavu, ali na drugim pozicijama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 19
Nijemci mu zapalili apartman. Šteta 400.000 eura, a šokirao ga mail od Bookinga
POREČ

Nijemci mu zapalili apartman. Šteta 400.000 eura, a šokirao ga mail od Bookinga

Oni su nastavili sa svojim jelom, nazdravljanjem, dizanjem čaša i boca. Čak su nam smetali dok smo u panici kupili crijeva kako bismo pokušali ugasiti požar, rekao je vlasnik
DRAMA NA HVARU Ženi pozlilo na plaži, medicinari iskakali iz helikoptera na stijene!
TEŠKO PRISTUPAČNA PLAŽA

DRAMA NA HVARU Ženi pozlilo na plaži, medicinari iskakali iz helikoptera na stijene!

Bez obzira na teren i okolnosti, naša misija ostaje ista - stići do pacijenta i pružiti pomoć kada je najpotrebnija - objavilo je Ministarstvo zdravstva na Facebooku
UŽAS U ZAGREBU Troje mrtvih u nesreći, vozačica nije ni položila
NOVI DETALJI

UŽAS U ZAGREBU Troje mrtvih u nesreći, vozačica nije ni položila

Nakon obavljenog očevida tijela svih troje smrtno stradalih prevezena su na obdukciju u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026