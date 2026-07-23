Kako smo otkrivali kriminal u Olimpijskom odboru: Tajne isplate, ljetovanja i gotovina...

Glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač i direktor olimpijskog programa Damir Šegota bili su poznati u sportskim krugovima, ali šira javnost o njima je znala vrlo malo. Prvi su put dospjeli u medije nakon što je u siječnju policija zaustavila bivšeg glasnogovornika Skijaškog saveza Nenada Erora sa 116.000 eura gotovine, koju je nosio iz Hrvatske u Italiju.

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Tada se pojavila prva neslužbena informacija da su obojica na famoznom popisu Vedrana Pavleka, ali oni su to opovrgavali. Prvi smo objavili da je Siniša Krajač na Pavlekovu popisu bio naveden s ukupnim iznosom od 60.000 eura, a Šegota s 30.000 eura. Međutim, u Šegotinu slučaju čini se da je to tek manji dio novca koji je dobio kako bi Skijaški savez dobio više sredstava koja preko HOO-a osigurava državni proračun.

24sata su u seriji tekstova razotkrila nepravilnosti u sportskim savezima, ali i u samom Hrvatskom olimpijskom odboru, u kojem je Siniša Krajač glavni operativac.

Prvi tekst objavili smo još početkom travnja, kada smo otkrili da je sin Siniše Krajača besplatno ljetovao u Poreču na račun Judo saveza. I ne samo to – Judo savez Krajačevu je sinu i njegovoj partnerici, osim sedmodnevnog boravka, platio i četrdesetak računa za piće.

Siniša Krajač opovrgavao je da je Judo savez to platio, ali je priznao da je troškove podmirila tvrtka koja za Judo savez prikuplja kotizacije. Tvrtka Concorda račun nije platila vlastitim novcem, nego novcem Judo saveza kojim je raspolagala. Nakon objave teksta Krajač nas je prozvao plaćenicima te ustvrdio da je istina o ljetovanju njegova sina napad na „sport, olimpijsku obitelj, njegovu obitelj i njegovu braću po oružju“.

Tada smo prvi put objavili da raspodjela novca i plaćanje računa sportskim savezima preko HOO-a ne ovise samo o kriterijima koji su jednaki za sve, nego da se uslugama poput plaćanja ljetovanja kupovala naklonost Krajača i direktora.

Damir Šegota uhićen je zbog sumnje da je od Pavleka dobio novac kako bi Skijaški savez dobio više sredstava. Šegota o tome nije mogao samostalno odlučivati, a takva odluka nije mogla proći bez potpisa glavnog tajnika Siniše Krajača, koji se također nalazi na popisu i čiju kuću istražitelji pretražuju.

Otkrili smo da je na račun Judo saveza u hotelu boravio i sam Krajač sa suprugom, kao i drugi direktori HOO-a, a troškovi su lažno prikazani kao troškovi natjecanja koje je održano poslije.

Slučaj Judo saveza bio je samo prvi primjer netransparentnog trošenja novca u HOO-u i sportskim savezima.

Zanimljivo je da je Sanda Čorak, predsjednica Judo saveza i prijateljica Siniše Krajača, sada na funkciji vršiteljice dužnosti predsjednice HOO-a.

HOO ove godine raspolaže sa 64 milijuna eura, a ima golemu administraciju od 83 zaposlenika. Otkrili smo i da se novac nemilice troši. Bizaran primjer dogodio se kada su na Zimskim olimpijskim igrama rezervirali četiri sobe i za svaku platili 2000 eura po noćenju.

Sobe su navodno ostale prazne, a HOO se pravdao da ih je rezervirao za predsjednika Republike, premijera, predsjednika Sabora i ministra. Međutim, iz sve četiri institucije potvrdili su nam da toga dana uopće nisu bili pozvani.

Netransparentno trošenje potvrđeno je i našim otkrićem da je HOO u posljednjih sedam godina bez otvorenih javnih natječaja potrošio 4,7 milijuna eura, plaćajući razne usluge tvrtkama. Otkrili smo i da su cjepkali nabavu kako bi izbjegli natječaje te sve poslove dodjeljivali istim tvrtkama.

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Pokretanje videa... VIDEO Damir Šegota, direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), uhićen je u četvrtak u istrazi Uskoka | Video: 24sata

Među njima se ističe pulska agencija A.T.I., s kojom je Krajač prije četiri godine potpisao sponzorski ugovor.

U registru ugovora zabilježeno je da su dobili poslove vrijedne gotovo pola milijuna eura, sve bez provođenja javne nabave. Dobar je primjer organizacija svečane večere „Veliki dan hrvatskog sporta“, pri čemu je jedan događaj tijekom posljednje dvije godine rascjepkan na pet, odnosno šest ugovora kako se ne bi provodila javna nabava i kako bi sve poslove dobio A.T.I.

Prošle godine, točno 22. prosinca, kada je održana dodjela nagrada, s tom su agencijom potpisali ugovore ukupno vrijedne 155.625 eura s PDV-om. Međutim, taj su iznos rascjepkali na šest ugovora, od kojih nijedan pojedinačno ne prelazi vrijednost od 26.450 eura bez PDV-a, što je zakonski prag.

Scenarij su platili 4500 eura, audiovizualnu opremu 26.407 eura, kreativni tim 24.990 eura, glazbenu produkciju 24.360 eura, produkciju priredbe i televizijske emisije 23.730 eura, a hotelske usluge 25.200 eura. Isto se dogodilo i 2024. godine, kada je HOO isto događanje platio više od 161.000 eura.

Potom smo otkrili da je HOO, u kojem je Krajač bio odgovoran za poslovanje, sakrio još milijun eura vrijedne poslove s A.T.I.-jem, odnosno da ih nije objavio u registru.

Nakon naših tekstova reagiralo je i Ministarstvo gospodarstva. Poručili su da se ugovori ne mogu sklapati na takav način te su poslali inspekciju.

Ovi primjeri ugovora s A.T.I.-jem bili su samo vrh ledenog brijega jer su i drugi računi koje smo objavili pokazali da se nabava cjepkala i za niz drugih događanja te da se pogodovalo toj tvrtki.

Dok smo istraživali poslovanje s A.T.I.-jem, Krajač je smijenio direktora financija i nabave Zlatka Mežnarića, optuživši ga da surađuje s nama i daje nam informacije koje „štete ugledu HOO-a“.

Pisali smo i o sumnjivom računu od 33.000 eura koji je plaćen za navodni sastanak regionalnih direktora. Predsjednik Olimpijskog odbora Slovenije potvrdio nam je da sastanku nije prisustvovao, iako se njegovo ime, kao i ime njegova savjetnika, nalazi na plaćenom računu.

Krajač je unatoč svemu ostao na svojoj funkciji, a Vijeću HOO-a predstavio je izvješće prema kojem je s nabavom sve u redu. Međutim, u svibnju je ostavku podnio Zlatko Mateša, koji je 24 godine bio predsjednik HOO-a.

Sljedeći tjedan održat će se izbori u HOO-u, a postoje tri kandidata. Najozbiljnija borba vodi se između Dragana Primorca i Josipa Varvodića.

Varvodić je otvoreno optužio Krajača da prikuplja potpise i vodi kampanju u korist Dragana Primorca. Također je poručio da, u slučaju njegove pobjede, u HOO-u više neće biti mjesta ni za Krajača ni za ostale direktore, među kojima je i uhićeni Šegota.