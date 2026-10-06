PRVA SMJENA U HOO Antolić ostaje! Poništili natječaj za ključnog sportskog operativca

Na današnjem vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora su pala prva razrješenja, a poništen je i natječaj za glavnog tajnika. Uz priličnu napetost zbog zapošljavanja Krešimira Antolića, predsjednik HOO-a Josip Varvodić ipak nije uspio dogovoriti da se s njim raskine ugovor o radu. Ali je zato funkciju izgubio Mihael Turkalja, čovjek koji je potpisao Antolićevo zapošljavanje.

Kako smo već objavili, zapošljavanje Antolića je prema našim informacijama, inicirali ljudi predsjednika Rukometnog saveza Zorana Gopca, a potporu je prema prvim informacijama pružio i predsjednik nogometnog saveza Marijan Kustić. Međutim, Kustiću bliski ljudi su zatim poručili da on s tim nije imao nikakve veze i da nije red zapošljavanje bez znanja predsjednika Varvodića.

Taj kadrovski potez je i stvorio napetosti. Varvodić je htio dogovoriti sporazumni raskid ugovora s Antolićem koji je bivši član uprave Dinama. Međutim, to mu nije prošlo. Formalno je zapošljavanje potpisao vršitelj dužnosti glavnog tajnika, što je sukladno zakonskoj proceduri.

Pa je Varvodiću ostalo predložiti razrješenje Turkalja, na što je ovaj pristao i vijeće je izglasalo kadrovsku promjenu. Novi vršitelj dužnosti je Milan Pavelić, zasad jedini čovjek kojeg je Varvodić doveo u HOO nakon što je izabran za predsjednika prije više od dva mjeseca. Pavelić je radio u zagrebačkoj gradskoj upravi još od vremena Milana Bandića, a i Tomislavu Tomaševiću je bio pročelnik za sport i mlade.

Velika lobiranja su se vodila i oko četiri kandidata za glavnog tajnika. Prema našim informacijama, Varvodić nije bio zadovoljan niti jednim kandidatom, pa je predložio poništenje natječaja, što je na kraju i usvojeno iako je bilo i drugačijih mišljenja.