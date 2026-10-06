Obavijesti

News

Komentari 4
NOVE KADROVSKE ROŠADE

PRVA SMJENA U HOO Antolić ostaje! Poništili natječaj za ključnog sportskog operativca

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: < 1 min
PRVA SMJENA U HOO Antolić ostaje! Poništili natječaj za ključnog sportskog operativca
Zagreb: U hotelu Westin održana Skupština GNK Dinamo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Veliku napetost je izazvalo zapošljavanje bivšeg čelnika Dinama Krešimira Antolića predsjedniku Josipu Varvodiću iza leđa. Antolić ostaje, ali je funkciju izgubio vd glavnog tajnika i u tu fotelju sjeda Milan Pavelić

Na današnjem vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora su pala prva razrješenja, a poništen je i natječaj za glavnog tajnika. Uz priličnu napetost zbog zapošljavanja Krešimira Antolića, predsjednik HOO-a Josip Varvodić ipak nije uspio dogovoriti da se s njim raskine ugovor o radu. Ali je zato funkciju izgubio Mihael Turkalja, čovjek koji je potpisao Antolićevo zapošljavanje. 

Kako smo već objavili, zapošljavanje Antolića je prema našim informacijama, inicirali ljudi predsjednika Rukometnog saveza Zorana Gopca, a potporu je prema prvim informacijama pružio i predsjednik nogometnog saveza Marijan Kustić. Međutim, Kustiću bliski ljudi  su zatim poručili da on s tim nije imao nikakve veze i da nije red zapošljavanje bez znanja predsjednika Varvodića.

Taj kadrovski potez je i stvorio napetosti. Varvodić je htio dogovoriti sporazumni raskid ugovora s Antolićem koji je bivši član uprave Dinama. Međutim, to mu nije prošlo. Formalno je zapošljavanje potpisao vršitelj dužnosti glavnog tajnika, što je sukladno zakonskoj proceduri. 

EKSKLUZIVNO DOZNAJEMO Bivšeg člana uprave Dinama Antolića zaposlili u Olimpijskom odboru iza leđa J. Varvodiću!
Bivšeg člana uprave Dinama Antolića zaposlili u Olimpijskom odboru iza leđa J. Varvodiću!

Pa je Varvodiću ostalo predložiti razrješenje Turkalja, na što je ovaj pristao i vijeće je izglasalo kadrovsku promjenu. Novi vršitelj dužnosti je Milan Pavelić, zasad jedini čovjek kojeg je Varvodić doveo u HOO nakon što je izabran za predsjednika prije više od dva mjeseca. Pavelić je radio u zagrebačkoj gradskoj upravi još od vremena Milana Bandića, a i Tomislavu Tomaševiću je bio pročelnik za sport i mlade. 

Velika lobiranja su se vodila i oko četiri kandidata za glavnog tajnika. Prema našim informacijama, Varvodić nije bio zadovoljan niti jednim kandidatom, pa je predložio poništenje natječaja, što je na kraju i usvojeno iako je bilo i drugačijih mišljenja. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
EKSKLUZIVNO Ovu novu vilu je 'kralj žira' napravio sinu. Dok je državi ostavio novi ogromni dug
KAKO POSLUJE PEZEROVIĆ

EKSKLUZIVNO Ovu novu vilu je 'kralj žira' napravio sinu. Dok je državi ostavio novi ogromni dug

Tvrtka Zijada Pezerovića koja je prošli put dobila milijune od Hrvatskih šuma za žir sad je u stečaju i nije platila 578.000 eura poreza državi. Čim je novac od žira sjeo, krenula je investicija u luksuzno zadnje u Istri....
Što ako je vaše dijete primilo obustavljeno cjepivo? HZJZ objavio važne upute za roditelje
POZNATI I SIMPTOMI

Što ako je vaše dijete primilo obustavljeno cjepivo? HZJZ objavio važne upute za roditelje

Roditelji čija su djeca primila obustavljeno BCG cjepivo trebaju biti oprezni i pratiti moguće simptome, dok HZJZ naglašava da nije potrebno provoditi preventivne preglede bez simptoma.
Susjedi žene koju je u Zadru ubio unuk (24): On nije smio biti na slobodi, jako je opasan!
HOROR U DALMACIJI

Susjedi žene koju je u Zadru ubio unuk (24): On nije smio biti na slobodi, jako je opasan!

Susjedi su zgroženi. Iako ne znaju sve detalje, mladića su poznavali od ranije i to kao opasnog. Svi su redom ponavljali isto...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026