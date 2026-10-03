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Bivšeg člana uprave Dinama Antolića zaposlili u Olimpijskom odboru iza leđa J. Varvodiću!

Piše Ivan Pandžić,
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Bivšeg člana uprave Dinama Antolića zaposlili u Olimpijskom odboru iza leđa J. Varvodiću!
Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Šef HOO-a je bio u Japanu, a kada se vratio dočekao ga je novi zaposlenik. U mogući prvi sukob nakon izbora Varvodića navodno su uključeni lideri dva saveza. Bliski Kustiću kažu da on nema veze s pričom

Krešimir Antolić, bivši Dinamov direktor sigurnosti i bivši član uprave tog kluba je novi zaposlenik Hrvatskog olimpijskog odbora, neslužbeno doznaju 24sata. Također saznajemo i da je ovo zapošljavanje napravljeno mimo znanja i suglasnosti novog predsjednika HOO-a Josipa Varvodića. To je stvorilo prvi raskol između Varvodića i onih koji su u velikoj mjeri pomogli da on postane nasljednik Zlatka Mateše u teškoj i tijesnoj bitki protiv Dragana Primorca. A radi se o čelnicima dva najjača sportska saveza u zemlji: Marijanu Kustiću iz nogometnog i Zoranu Gopcu iz rukometnog saveza. Izvori bliski Kustiću pak potvrđuju da je Antolić zaposlen, ali da šef HNS-a u toj odluci nije sudjelovao.

- On sa svim tim nema veze - kažu.

Posebno intrigira što je zaposlenje bivšeg kontroverznog Dinamovog čelnika obavljeno dok je prošli tjedan Varvodić bio na putu u Japanu, a kada se vratio, samo ga je dočekala informacija da je Antolić novi zaposlenik HOO-a. 

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- Predsjednik nije mogao biti dalje kad su mu to uradili iza leđa. Nije dobro počelo. Ne radi se to tako – kaže nam upućeni sugovornik koji je potvrdio informaciju o zapošljavanju i koji je očekivao da će u HOO s novim vodstvom sve ići drugačije. 

Prijepor oko Antolića traje već duže, tvrdi taj sugovornik. Prvo su pokušali progurati da Antolić bude novi glavni tajnik HOO-a, a Varvodić je to odbio. Inače, novi glavni tajnik, a niti novi direktori ureda još nisu izabrani i imenovani. 

Onda je pao dogovor da Antolić bude zaposlen, ali kasnije, nakon nove sistematizacije i imenovanja čelnih ljudi. A zatim je Antolić zaposlen dok je Varvodić bio na putu i mimo tog dogovora. Zaposlenje je potpisao privremeni glavni tajnik Mihael Trkulja koji je zamijenio Sinišu Krajača. Antolić je zaposlen na nižoj poziciji, a navodno bi naknadno trebao biti promaknut na mjesto voditelja odjela za lokalni sport, nakon što prođe nova sistematizacija. 

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Antolić je bivši čelnik Odjela općeg kriminaliteta Policijske uprave zagrebačke. U Dinamo je došao u eri Zdravka Mamića koji ga je postavio kao direktora sigurnosti. Iz tog doba je ostao "trn u peti" navijača Dinama Bad Blue Boysa zbog crnih lista na kojima su bili oni koji su se borili protiv Mamića i nisu mogli na stadion. Zbog toga ga je kritizirala i Torcida, a Antolić se branio da je to zakonska lista izgrednika. Boysi su sumnjali da su liste pribavljene ilegalno.

U upravu je ušao 2016. godine i ostao do 2023. kada odlazi. U upravu je ušao kao Mamićev čovjek, a kasnije, nakon Mamićeva bijega prije presude za izvlačenje novca je postao jedan od njegovih protivnika i snažno se zalagao da se klubom prestane "upravljati iz BiH". Mamić mu nije ostao dužan, pa ga je prozvao za nepotizam i malverzacije.

U konačnici je Antolić bio i protiv struje Mirka Barišića, a podijeljeni izvršni odbor ga razrješuje dužnosti u proljeće 2023. godine. Navodno je tom borbom protiv Mamićeve struje i zadužio sadašnje čelništvo HNS-a. 

Nije, barem ne javno i aktivno, sudjelovao u konačnoj promjeni u Dinamu kada je na čelo prvo prije dvije godine došao Velimir Zajec, a zatim i Zvonimir Boban. Ali je imao kritičke istupe prema njihovim potezima. Antolić će ostati zapamćen i kao čovjek koji je tužio zbog karikaturista zbog satire. Sudski je gonio upravo karikaturista 24sata Nikolu Plečka (Nik Titanik) zbog tri karikature. Sud je pravomoćno oslobodio Nika Titanika, jasno zaključivši da satirične karikature nisu bile uvreda.

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