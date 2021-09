Do nedjelje u ponoć traje prva faza popisa stanovništva 2021., odnosno do ponoć se još mogu samopopisati svi koji to nisu. No čini se kako je velika većina građana to odgađala, pa je zbog previše zahtjeva odjednom, pala stranica popis2021.gov.hr. I to tri i pol sata prije završetka popisivanja preko interneta.

Podsjetimo, do nedjelje 26. rujna u 15 sati, uspješno je popisano više od 1.326.000 građana. Prema podacima o broju popisanih osoba u fazi samopopisivanja na portalu e-Građani, od ukupnog broja samopopisanih osoba, najveći broj, ukupno 403.183 građana tim se putem popisalo u Gradu Zagrebu. Sljedeća je Splitsko-dalmatinska županija, s 132.662 samopopisanih građana, te Primorsko-goranska županija, sa 113.518.