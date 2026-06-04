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FOTO 'Pala' je velika duhanska mreža! Zaplijenili 2,2 milijuna cigareta i skoro 9 tona duhana

Piše Ivan Jukić,
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FOTO 'Pala' je velika duhanska mreža! Zaplijenili 2,2 milijuna cigareta i skoro 9 tona duhana
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Foto: Carina.hr

U velikoj akciji carine, policije i USKOK-a na području Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije zaplijenjene su goleme količine ilegalnih duhanskih proizvoda, a pod istragom se našlo devet ljudi

Ovlašteni carinski službenici te policijski istražitelji tijekom 1. i 2. lipnja pretražili su sedam lokacija na području sjeverozapadne Hrvatske. Rezultati akcije pokazali su razmjere sumnjivog posla – pronađeno je čak 7,4 tone duhana u listu, gotovo 1,5 tona sitno rezanog duhana te više od 2,26 milijuna cigareta.

Uz to, oduzeto je i 3120 ručno punjenih cigareta te 294 pakiranja preparata Kamagra Gelly. Istražitelji su pronašli i opremu za preradu duhana, uključujući dvije rezalice, kao i vučno i priključno vozilo za koje se sumnja da su korišteni u nezakonitim poslovima.

Foto: Carina.hr

Naime, pronađeni duhanski proizvodi nisu bili označeni propisanim markicama Ministarstva financija, što upućuje na sumnju da je riječ o robi koja je bila namijenjena ilegalnom tržištu.

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USKOK je protiv devet ljudi pokrenuo istragu zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela iz svoje nadležnosti, dok će Carinska uprava pokrenuti i prekršajne postupke.

Foto: Carina.hr

Država bi zbog nezakonitog prometa ovih proizvoda mogla potraživati gotovo 1,5 milijuna eura neplaćenih trošarina, koliko iznosi zahtjev koji će biti upućen nadležnom carinskom uredu.

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Iz Carinske uprave poručuju kako je riječ o još jednom uspješnom udaru na ilegalnu trgovinu trošarinskim proizvodima te ističu važnost suradnje carine, policije i pravosudnih tijela u suzbijanju krijumčarskih lanaca.

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