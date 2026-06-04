FOTO 'Pala' je velika duhanska mreža! Zaplijenili 2,2 milijuna cigareta i skoro 9 tona duhana

Ovlašteni carinski službenici te policijski istražitelji tijekom 1. i 2. lipnja pretražili su sedam lokacija na području sjeverozapadne Hrvatske. Rezultati akcije pokazali su razmjere sumnjivog posla – pronađeno je čak 7,4 tone duhana u listu, gotovo 1,5 tona sitno rezanog duhana te više od 2,26 milijuna cigareta.

Uz to, oduzeto je i 3120 ručno punjenih cigareta te 294 pakiranja preparata Kamagra Gelly. Istražitelji su pronašli i opremu za preradu duhana, uključujući dvije rezalice, kao i vučno i priključno vozilo za koje se sumnja da su korišteni u nezakonitim poslovima.

Foto: Carina.hr

Naime, pronađeni duhanski proizvodi nisu bili označeni propisanim markicama Ministarstva financija, što upućuje na sumnju da je riječ o robi koja je bila namijenjena ilegalnom tržištu.

USKOK je protiv devet ljudi pokrenuo istragu zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela iz svoje nadležnosti, dok će Carinska uprava pokrenuti i prekršajne postupke.

Foto: Carina.hr

Država bi zbog nezakonitog prometa ovih proizvoda mogla potraživati gotovo 1,5 milijuna eura neplaćenih trošarina, koliko iznosi zahtjev koji će biti upućen nadležnom carinskom uredu.

Iz Carinske uprave poručuju kako je riječ o još jednom uspješnom udaru na ilegalnu trgovinu trošarinskim proizvodima te ističu važnost suradnje carine, policije i pravosudnih tijela u suzbijanju krijumčarskih lanaca.