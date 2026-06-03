Sedam Hrvata, dva Srba i Bugar švercali skoro šest milijuna cigareta. Uhvatila ih policija

Policijski službenici Policijske uprave koprivničko-križevačke su u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te u suradnji sa Sektorom za mobilne jedinice Carinske uprave Republike Hrvatske i Policijskom upravom zagrebačkom, proveli kriminalističko istraživanje nad sedam hrvatskih državljana, dva srpska državljana, jednim bugarskim državljaninom i jednim državljaninom s dvojnim državljanstvom Bosne i Hercegovine i Hrvatske, zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja te kaznenih djela izbjegavanja carinskog nadzora i nedozvoljene trgovine, sve u sastavu zločinačkog udruženja.

Foto: PU koprivničko-križevačka





Utvrđena je sumnja da su se osumnjičene osobe od studenoga 2025. do 1. lipnja 2026. povezale u zločinačko udruženje te u međusobnom dogovoru i međusobno podijeljenim ulogama kupili i unijeli u Republiku Hrvatsku te prodali više od 11.000 kilograma duhana.

Foto: PU koprivničko-križevačka





Također je utvrđena sumnja da su osumnjičenici kupili i unijeli u Republiku Hrvatsku najmanje 5.700.000 komada cigareta, od čega im je dio cigareta oduzet, dok su preostali dio cigareta prodali i time ostvarili protupravnu imovinsku korist od najmanje 447.950 eura, koju su međusobno podijelili.

I plinske boce

Nadalje, utvrđena je sumnja da su se osumnjičene osobe povezale u zločinačko udruženje te u međusobnom dogovoru i međusobno podijeljenim ulogama na nezakonit način u Republiku Hrvatsku uvezli najmanje 701 bocu raznih vrsta plina za punjenje rashladnih sustava. Osumnjičenicima je oduzeto 214 takvih boca, dok su prodajom preostalog broja boca ostvarili protupravnu imovinsku korist u iznosu od najmanje 146.500,00 eura, koju su međusobno podijelili.

Foto: PU koprivničko-križevačka





Tijekom realizacije kriminalističkog istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Zagrebu, na zagrebačkom području i području Dubrovačko-neretvanske županije, izvršene su pretrage osoba, domova i drugih prostora te prijevoznih sredstava osumnjičenika, kojim pretragama je pronađeno i oduzeto više od 7,7 tona duhana u listu, 1,6 tona sitno rezanog duhana, 1.653.853 komada različitih vrsta cigareta, 9839 komada vrećica za duhan, novac u iznosu od 28.090 eura te razni strojevi za obradu i pakiranje duhana.





Nakon završetka kriminalističkog istraživanja, policijski službenici podnijeli su kaznene prijave Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, te je devet osumnjičenika predano pritvorskom nadzorniku Pritvorske jedinice Policijske uprave zagrebačke, dok se dvoje državljana Srbije od ranije nalazi u istražnom zatvoru. Za jednim osumnjičenikom je raspisana potraga.