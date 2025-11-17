Obavijesti

BIJEG IZ PAKLA

Palestinci platili 2000 dolara za let do Južne Afrike. Sumnja se na pokušaj raseljavanja

Piše HINA.,
Foto: Mahmoud Issa

Južnoafrički ministar vanjskih poslova Ronald Lamola, čija je vlada stala uz palestinsku stranu i pokrenula proces protiv Izraela pred Međunarodnim sudom pravde optužujući ga za genocid u Gazi, u ponedjeljak je rekao da vlasti istražuju sumnjive okolnosti oko tog leta

Stanovnici Gaze rekli su Reutersu da su skupini koja im je ponudila izlaz iz uništene enklave platili dvije tisuće dolara za let u Južnoafričku Republiku koja kaže da istražuje te navode koje naziva pokušajem raseljavanja Palestinaca. 

Dva stanovnika Gaze koja su razgovarala s agencijom rekli su da su bili među 130 Palestinaca kojima je Južnoafrička Republika odobrila ulaz nakon što su autobusima napustili Pojas i prošli tjedan napustili regiju letom iz izraelske zračne luke. U četvrtak su stigli u Johannesburg nakon zaustavljanja u Nairobiju. 

Južnoafrički ministar vanjskih poslova Ronald Lamola, čija je vlada stala uz palestinsku stranu i pokrenula proces protiv Izraela pred Međunarodnim sudom pravde optužujući ga za genocid u Gazi, u ponedjeljak je rekao da vlasti istražuju sumnjive okolnosti oko tog leta. 

POTVRDIO DUŽNOSNIK Turci traže siguran prolaz za 200 zarobljenih civila u Gazi
Turci traže siguran prolaz za 200 zarobljenih civila u Gazi

„Čini se da je to dio šire agende uklanjanja Palestinaca iz Palestine”, rekao je na konferenciji za medije. 

Upitana o izjavi Lamole, izraelska vlada je priopćila da je premijer Benjamin Netanyahu „jasno dao do znanja da, ako Palestinci žele otići, mora im se omogućiti da napuste Pojas Gaze”.  „A ako se žele vratiti u Pojas Gaze, treba im se omogućiti i da se vrate”, prenosi glasnogovornik izraelske vlade premijerove riječi. 

COGAT, krilo izraelske vojske koje nadzire civilna pitanja u Gazi, tvrdi da su stanovnici Gaze napustili enklavu nakon što je to tijelo dobilo odobrenje od treće države i da su imali ispravne vize. 

Zahtjev za njihovim odlaskom uključivao je „dokumente koji potvrđuju odobrenje za dolazak u Južnoafričku Republiku”, priopćio je COGAT. 

Lamola pak tvrdi da u ovom trenutku južnoafrička strana „posjeduje informacije da oni nisu imali potrebna odobrenja i dozvole" te kaže da se slučaj istražuje.

