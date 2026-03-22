Palestinski mediji: Izraelski doseljenici napadaju sela, pale kuće i automobile...

Izraelski doseljenici ponovno su napali sela na okupiranoj Zapadnoj obali, objavili su u nedjelu palestinski mediji. U područjima oko palestinskih glavnih gradova Jenina i Nablusa zapaljene su i kuće i vozila, što je rezultiralo znatnom materijalnom štetom.

Lokalni mediji javljaju da je zapaljena i zgrada lokalnog seoskog vijeća u selu južno od Nablusa. Zasad nema informacija o ozlijeđenima.

Izraelska vojska je, odgovarajući na upit novinara rekla da su vojnici i policijske snage tijekom noći raspoređeni u nekoliko palestinskih sela na Zapadnoj obali "nakon izvještaja po kojima su izraelski civili počinili palež zgrada i imovine te izazvali nemire u tom području".

Vojska u izvještaju kaže kako "osuđuje svaki oblik nasilja i kani i dalje poduzimati mjere da bi se zajamčila sigurnost stanovnika i javnog reda u regiji".

Otkad je izbio rat u Gazi prije otprilike dvije i pol godine uočen je znatan porast nasilja izraelskih doseljenika prema Palestincima i njihovom imovinom na Zapadnoj obali.

Načelnik izraelskoga vojnog stožera, Eyal Zamir ovaj je tjedan napade ekstremističkih doseljenika na Palestince ocijenio "moralno i etički neprihvatljivima".

Izraelske sigurnosne snage više su puta bile suočene s optužbama po kojima nisu pretjerano odlučno djelovale kada su se dogodili takvi incidenti, a u nekim su slučajevima čak stale na stranu agresivnih doseljenika.

Izrael je Zapadnu obalu i Istočni Jeruzalem, među ostalim teritorijima, zauzeo u Šestodnevnom ratu 1967. Danas ondje živi oko 700.000 izraelskih doseljenika uz oko tri milijuna Palestinaca. Palestinci polažu pravo na te teritorije za buduću državu s Istočnim Jeruzalemom koji bi bio njihov glavni grad.