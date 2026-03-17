VIDEO Izraelski vojnici silovali Palestinca: Neće biti osuđeni

Piše Marta Divjak,
VIDEO Izraelski vojnici silovali Palestinca: Neće biti osuđeni
Premijer Benjamin Netanyahu pozdravio je odbacivanje optužbi. Izjavio je kako je neprihvatljivo što je proces trajao toliko dugo, a optužene vojnike nazvao je "herojskim ratnicima"

Glavni izraelski vojni tužitelj odbacio je sve optužbe protiv petorice vojnika optuženih za brutalno zlostavljanje i silovanje palestinskog zatvorenika iz Gaze. Vojni tužitelj Itay Offir izjavio je kako tužiteljstvu nedostaju ključni dokazi jer je žrtva vraćena u Gazu. Dodao je i kako je postupanje visokih dužnosnika ugrozilo šanse za pošteno suđenje.

Javnost je za ovaj brutalni incident saznala u kolovozu 2024., kada je izraelska televizija objavila snimku iz baze Sde Teiman na jugu zemlje. Video prikazuje rezerviste kako izdvajaju zatvorenika i strateški ga okružuju štitovima. Tim su manevrom pokušali sakriti trenutak u kojem su ga, prema optužnici, pretukli i teško ozlijedili oštrim predmetom u predjelu rektuma.

Medicinska dokumentacija, koju su objavili izraelski mediji, potvrđuje da je zatvorenik u ljeto 2024. hospitaliziran s teškim ozljedama: slomljenim rebrima, puknućem pluća i teškim oštećenjima rektuma.

Napad na bazu i "zaštita heroja"

Zatvorenik je bio zatočen u vojnom centru Sde Teiman, koji je postao zloglasan po mučenjima. Kada su vojnici prvi put uhićeni zbog ovog napada, rulja ekstremnih desničara, predvođena jednim ministrom i zastupnicima parlamenta, provalila je u bazu i tražila njihovo oslobađanje.

MANJE NAPADA I POMOĆI Stanovnici Gaze: 'Svijet gleda Iran, a nas će svi zaboraviti...'
Stanovnici Gaze: 'Svijet gleda Iran, a nas će svi zaboraviti...'

Izraelski mediji ubrzo su objavili snimku napada. Offirov prethodnik uhićen je pod sumnjom da je pustio snimku u javnost kako bi smirio bijes zbog uhićenja i dokazao da vojnici nisu optuženi bez razloga.

Ipak, to nije promijenilo javno mnijenje u Izraelu. Pobornici optuženih vojnika tvrdili su da su oni samo obavljali rutinski sigurnosni posao. Imena petorice vojnika ostala su tajna, piše The Guardian.

Štitovi sakrili zločin, žrtva protjerana

Tužitelj Offir u priopćenju navodi da video ne prikazuje jasnu sliku napada jer je "većina radnji optuženika zaklonjena štitovima".

Također je istaknuo da odluka o puštanju zatvorenika natrag u Gazu,  što je bio dio dogovora o prekidu vatre koji je u listopadu 2025. dogovorio Donald Trump znači da žrtva više ne može svjedočiti na sudu. Zanimljivo je da taj zatvorenik, dok je bio u izraelskom pritvoru, nikada nije bio optužen niti mu se sudilo za bilo kakav zločin.

ZBOG RATA Teško stanje na Zapadnoj obali: Doseljenici napadaju Palestince
Teško stanje na Zapadnoj obali: Doseljenici napadaju Palestince

Premijer Benjamin Netanyahu pozdravio je odbacivanje optužbi. Izjavio je kako je neprihvatljivo što je proces trajao toliko dugo, a optužene vojnike nazvao je "herojskim ratnicima".

"Dozvola za silovanje"

Udruge za ljudska prava upozoravaju da ova odluka ozbiljno dovodi u pitanje vladavinu prava u Izraelu i odgovornost za zlostavljanja Palestinaca.

- Izraelski vojni tužitelj upravo je dao svojim vojnicima dozvolu za silovanje, sve dok je žrtva Palestinac - izjavila je Sari Bashi, izvršna direktorica Javnog odbora protiv mučenja u Izraelu. Dodala je kako je ovo samo nastavak "pranja" sustavnih zlostavljanja koja su postala učestalija i gora nakon 7. listopada 2023.

UŽAS U GAZI KRVAVA NEDJELJA Izrael je ubio 16 Palestinaca: 'Hicima su zasuli auto. Ubili su mi cijelu obitelj'
KRVAVA NEDJELJA Izrael je ubio 16 Palestinaca: 'Hicima su zasuli auto. Ubili su mi cijelu obitelj'

Tijekom više od dvije godine rata, zabilježen je samo jedan slučaj osude izraelskog vojnika za napad na palestinske zatvorenike, unatoč raširenim dokazima o mučenjima i seksualnom nasilju u zatvorskom sustavu. Deseci Palestinaca umrli su u zatočeništvu.

Suhad Bishara, pravna direktorica organizacije Adalah, istaknula je da je ovo bio posebno snažan slučaj "u kojem je cijeli svijet vidio snimke napada uz medicinske dokaze o teškom seksualnom i fizičkom zlostavljanju". Odbacivanjem optužnice, poručuje Bishara, izraelska vojska je jasno dala do znanja da oni koji muče Palestince ne snose nikakvu odgovornost.

Komentari 10
Izraelci: Ubili smo šefa iranske garde i moćnika Larijanija!
IZ MINUTE U MINUTU

Izraelci: Ubili smo šefa iranske garde i moćnika Larijanija!

Značajna izraelska kopnena ofenziva u Libanonu mora se spriječiti jer bi mogla imati razorne humanitarne posljedice, rekle su u ponedjeljak u zajedničkoj izjavi Kanada, Francuska, Njemačka, Italija i Velika Britanija.
Zadrani u šoku: 'Na Googleu su nam promijenili ime ulice u 'Ku**inu od ceste! Žalili smo se'
NESLANA ŠALA

Zadrani u šoku: 'Na Googleu su nam promijenili ime ulice u 'Ku**inu od ceste! Žalili smo se'

Ulicu Viktora Vide u Zadru na internetu se može pronaći pod nazivom Kur*ina od ceste. Netko joj je promijenio ime. Mještani se smiju: ‘Ulica je stvarno bila loša...’
DOZNAJEMO Bijeg iz zatvora u Požegi! Pomogao mu tinejdžer? Cijeli slučaj je misteriozan
EKSKLUZIVNO

DOZNAJEMO Bijeg iz zatvora u Požegi! Pomogao mu tinejdžer? Cijeli slučaj je misteriozan

Sve se, kako doznajemo, dogodilo početkom veljače... Bjegunac je u petak trebao biti ispitan u Hrvatskoj...

