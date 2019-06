'Palfi je bitan samo novac od stranke, ona vješto manipulira'

Suspendirani član Živog zida Branimir Bunjac potvrdio je u intervjuu za N1 kako je osnivanje nove stranke jedna od opcija o kojoj razmišljaju on i Ivan Pernar. Unatoč tome što je Pernar najavio da i Bunjac danas napušta Živi zid, on to nije izričito potvrdio već je rekao:

- Budemo li osnivali novu stranku, to ćemo provesti u suradnji s članovima Živog zida. Jasno je da je preko 90 posto članstva na strani Pernara i mene.

O Vladimiri Palfi, kao i Pernar, kaže da provodi samovolju u Živom zidu:

- Sinčić ne odlučuje ni o čemu, potpuno i samovoljno o svemu odlučuje njegova supruga, koja je vješta manipulatorica. Jučer je rekla da je samo kućanica, ali postavlja se pitanje zašto se kućanica nalazi u Glavnom odboru i zašto raspolaže stranačkim novcem i zašto bilo kojem članu ne dopušta javne nastupe, ako ona to nije odobrila.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Na pitanje zašto tek sada on i Pernar reagiraju:

- Zato što je uporno bila promovirana jedna teza da je ključno voditi borbu protiv sustava, HDZ-a i SDP-a i bankarsko korporativne okupacije Hrvatske i da to nema alternativu, da to mora biti na prvom mjestu, a da su ovi problemi sekundarne naravi. Međutim, kad imate situaciju da u dvije godine nijedna županijska organizacija nije osnovana, a postojale su mogućnosti za to u njih barem 15, onda opravdano počinjete sumnjati u opstrukciju.

Bunjac kaže i kako je Palfi bitan samo novac:

- Mi zahtijevamo da se u roku 24 sata promijeni statut na način da se uvede glasanje po principu jedan čovjek, jedan glas. Tražimo da se sazove izborna skupština i da se šef stranke izabere glasovanjem. Palfi to neće dopustiti ni mrtva, njoj je bitno da raspolaže sa 150 tisuća kuna koje stranka dobiva kao glavarinu za saborske zastupnike.

Što se tiče njegovih političkih ambicija, Bunjac je rekao da ih nema.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Ja nemam nikakve političke ambicije niti razmišljam o njima. Sve što sam radio, radio sam da bih služio hrvatskom narodu. Nikakvih ambicija tu nema, rekao je Bunjac, pa se oštro obrušio na Ivana Vilibora Sinčića:

- Čovjek koji ima obraza stati pred kamere i lagati hrvatskom narodu želi ići u Europski parlament. Što se tiče mandata u Saboru, Palfi je prije desetak dana odlučila aktivirati svoj mandat i taj papir je meni na stolu. Potpuno je jasno da ja nemam nikakvih političkih ambicija, rekao je Bunjac.

Upitan što će učiniti provedu li se izbori u stranci, Bunjac je odgovorio kako će ostati u Živom zidu. Ako izbora ne bude, napustit će stranku jer "ne želi davati podršku diktaturi".

Na pitanje hoće li prijeći u stranku u kojoj bi Pernar bio predsjednik, Bunjac je rekao da je to hipotetsko pitanje o kojem treba razmisliti, ali da treba konzultirati i članstvo:

- Ja sam spreman nastaviti politički djelovati u nekom drugom političkom programu koji se naslanja na Živi zid ili sam se spreman u potpunosti povući iz politike.