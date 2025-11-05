Obavijesti

Pali s istog električnog romobila u Koprivnici: Dvoje mladih završilo s lakšim ozljedama

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Romobil kojim je upravljao 18-godišnjak, snaga motora prelazi 0,6 kW, što znači da takvim vozilom nije dopušteno kretanje po površinama namijenjenim za promet vozila i pješaka.

Dvoje mladih ozlijeđeno je nakon što su pali s istog električnog romobila jučer, jučer oko 23:05 u Koprivnici, u Ulici Ivana Meštrovića. Prema policijskom izvješću, 18-godišnjak je upravljao električnim romobilom marke Kukirin G4 i prevozio i 16-godišnju putnicu. a zbog neprilagođene brzine, oboje su izgubili ravnotežu i pali na kolnik, pri čemu su lakše ozlijeđeni. 

Protiv 18-godišnjaka bit će pokrenut prekršajni postupak, a policija mu je privremeno oduzela električni romobil kojim je sudjelovao u nesreći.

Romobil kojim je upravljao, snaga motora prelazi 0,6 kW, što znači da takvim vozilom nije dopušteno kretanje po površinama namijenjenim za promet vozila i pješaka. 

