Sumnja se da je 48-godišnjak nabavio veću količinu krivotvorenih novčanica, od kojih je dio predao 44-godišnjaku...
PLAĆALI U KAFIĆU
Pali s lažnim eurima i dolarima: Kod dvojca u Podravini našli 162 krivotvorene novčanice
Koprivničko-križevačka policija kazneno je prijavila i pritvorila dvojac u dobi od 44 i 48 godina sa šireg đurđevačkog područja od kojih je prethodno oduzela 162 komada krivotvorenih novčanica eura i dolara.
Među oduzetim novčanicama bile su 102 od 200 eura, devet od 500 eura i 51 od po sto dolara.
Sumnja se da je 48-godišnjak nabavio veću količinu krivotvorenih novčanica, od kojih je dio predao 44-godišnjaku, a on je, iako svjestan da je riječ o lažnom novcu, tri novčanice od 200 eura dao 46-godišnjaku.
Potonji nije znao da se radi o krivotvorinama te je jednu novčanicu u prosincu 2025. godine stavio u opticaj u ugostiteljskom objektu na đurđevačkom području, kažu u policiji.
