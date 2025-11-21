'Pali' splitski dileri s gomilom droge. Policija otkrila što su im sve našli u stanu

Splitska policija je privela dvojicu muškaraca (22 i 21) koji su u stanu u Splitu držali drogu, javila je splitsko-dalmatinska policija. Zatekli su ih u stanu oko 14:00 sati u ulici Slobode. Tijekom postupanja muškarac (22) dragovoljno je predao 184 grama marihuane.

Pretragom stana, muškaracu (21) pronašli su ukupno 2006 grama marihuane, 7,8 grama kokaina, 142,7 grama ketamina, 31,8 grama MDMA te 82,6 grama amfetamina.

Nad obojicom je provedeno kriminalističko istraživanje. Nakon dovršenog postupanja muškarac (22) je kazneno prijavljen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela "Neovlaštena proizvodnja i prometa drogama". Drugi muškarac (21) je priveden uz kaznenu prijavu za čl. 190 st.2 "Neovlaštena proizvodnja i promet drogama" će tijekom dana biti predan pritvorskom nadzorniku.