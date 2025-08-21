Policija objavila detalje užasa u Istri: Zaštitar curi razbio glavu palicom! Mlatili su i muškarca

Kriminalističko istraživanje radi tučnjave na plaži kojom upravlja hotel Kempinski u Savudriji je završilo. Podsjetimo, do incidenta je došlo kada su se sukobili slovenski državljani i zaštitari.

- Djevojka ima teške tjelesne ozljede dijagnosticirane liječničkim nalazima. Doktori utvrdili i distorziju vratne kralježnice i traumatski prijelom nosa sa zahvaćenim prednjim dijelom - rekao nam je odvjetnik Milko Križanović koji zastupa ozlijeđene slovenske državljane.

Odvjetnik nam je potvrdio i kako je u kontaktu s policijom. Treba podsjetiti kako je odvjetnik Križanović jučer kako se hotel ne može amnestirati odgovornosti pozivanjem da su zaštitari vanjska agencija budući da po Zakonu o obveznim odnosima i praksi sudova, naručitelj usluge u ovom slučaju Hotel snosi solidarnu odgovornost jer je koristio pomoćnike zaštitare za svoje potrebe koji su prema raspoloživim informacijama na štetu mojih klijenta počinili više kaznenih djela za koje nemam sumnje će policija nakon provedene istrage uputiti tijelu kaznenog progona državnom odvjetništvu jer se radi o kaznenim djelima koji se gone po službenoj dužnosti.

- Istraga će se proširiti na odgovornost osobe za kaznena djela ako se utvrdi da su radnje zaštitara bile rezultat naloga, odobrenja ili toleriranja od strane Hotela u Savudriji i isti može odgovarati i prema Zakonu o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela - rekao je odvjetnik jučer.

Dvoje slovenskih turista, koji su u incidentu ozlijeđeni, javili su nam se tijekom srijede i kratko rekli kako su i dalje jako loše.

- Bili smo danas opet kod liječnika, osjećamo se jako loše zbog napada te moramo strogo mirovati zbog posljedica ozljeda - rekli su za 24sata.

Priopćenje policije nakon istrage

Umaška je policija provela sveobuhvatno kriminalističko istraživanje i utvrdila sumnju da su trojica hrvatskih državljana u dobi od 19, 46 i 57 počinili kazneno djelo nasilničko ponašanje. Također je utvrđeno kako je 46-godišnjak počinio i kazneno djelo oštećenje tuđe stvari, dok se 57-godišnjaka tereti i za počinjenje kaznenog djela teška tjelesna ozljeda u pokušaju.



Policija je utvrdila kako su trojica muškaraca 15. kolovoza oko 23.30 sati, na plaži na umaškom području, postupali prema 28-godišnjem slovenskom državljaninu i 25-godišnjoj slovenskoj državljanki zbog nepridržavanja pravila kućnog reda turističkog objekta.



Svih pet osoba se ubrzo verbalno sukobilo, a u jednom trenutku je 46-godišnjak primijetio da ga 28-godišnji slovenski državljanin snima te mu je istrgnuo mobitel iz ruke i bacio na tlo, pri čemu se mobitel razbio. Trojica muškaraca počeli su rukama i nogama udarati 28-godišnjaka, a nakon što ih je 25-godišnjakinja pokušala spriječiti u daljnjem napadu, 46-godišnjak ju je udario rukom, dok ju je 57-godišnjak udario teleskopskom palicom u glavu. Potom su sva trojica nastavili rukama i nogama udarati 28-godišnjaka, nakon čega su se udaljili s plaže.



U događaju je svih pet osoba zadobilo vidljive ozljede. Slovenskim državljanima pružena je liječnička pomoć te je utvrđeno kako su zadobili lakše ozljede, dok su hrvatski državljani odbili liječničku pomoć.



Protiv trojice muškaraca podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela.



Policija je o događaju obavijestila i nadležnu inspekciju Ravnateljstva civilne zaštite radi poduzimanja mjera iz njihove nadležnosti, odnosno ispitivanja zakonitosti rada osoba koje su obavljale poslove privatne zaštite. Obavljenim inspekcijskim nadzorima, inspektori Ravnateljstva civilne zaštite utvrdili su kako od tri osobe koje su obavljale poslove privatne zaštite, dvije osobe nisu nisu imale dopuštenje MUP-a za obavljanje poslova po Zakonu o privatnoj zaštiti te će se protiv njih pokrenuti prekršajni postupak, dok će se za osobu koja je imala dopuštenje provesti ocjena zakonitosti postupanja.

Protiv trgovačkog društva koje ih je angažiralo, pokrenut će se prekršajni postupak jer su zaposlili, odnosno dozvolili obavljanje poslova privatne zaštite osobama koje nemaju propisano dopuštenje.