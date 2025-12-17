Obavijesti

KRIMINALAC IZA REŠETAKA

Palio je aute po Rijeci i okolici, napravio štetu od 100.000 €!

Piše Meri Tomljanović,
Čitanje članka: < 1 min
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Kaznena djela je počinio od rujna 2021. do studenoga ove godine, a materijalna šteta je gotovo 100.000 eura

Riječka policija u suradnji s policijskim službenicima Službe općeg kriminaliteta PU primorsko-goranske, proveli su opsežno kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjim hrvatskim državljaninom.

Riječ je o počinitelju koji se osnovano sumnjiči za šest kaznenih djela dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, dva kaznena djela oštećenje tuđe stvari te za kazneno djelo krađe.

Navedena kaznena djela je počinio u svibnju i studenom ove godine, listopadu prošle te rujnu 2021. godine, na području Čavli te na širem području Matulja, Kastva, Bakra i Jelenja.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđena osnovana sumnja da je došavši u blizinu mjesta događaja iznajmljenim osobnim vozilom ili mopedom u više navrata uporabom zapaljive tekućine i otvorenog plamena namjerno izazivao požare na parkiranim osobnim i teretnim vozilima, od kojih su se neka nalazila neposrednoj blizini kuća.

Dio vozila je u potpunosti izgorio, dio je oštećen, a oštećenja uslijed širenja požara nastala su i na fasadama kuća, kontejnerima i stablima, čime je osim nastanka štete doveo u opasnost život i tijelo ljudi te imovinu većeg opsega.

Također, sumnjiči se da je prošle godine na bakarskom području otuđio originalni ključ iz teretnog vozila u vrijednosti 800 eura.

Počinjenim kaznenim djelima nastala je materijalna šteta od gotovo 100.000 eura, a oštećeni su hrvatski državljani i tvrtka s otoka Krka.

Po završetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 39-godišnjak je kazneno prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu i predan pritvorskom nadzorniku.

