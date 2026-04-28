PANIKA U Avenue Mallu svi istrčali van, dojava o bombama ispraznile su trgovački centar...

Policija je tu, svi su vani, rekao nam je čitatelj koji je poslao fotografiju ispred Avenue Malla u Zagrebu, gdje je u utorak poslijepodne došlo do evakuacije zbog dojave o bombi.

Kako doznajemo, dojava o mogućim eksplozivnim napravama unutar shopping centra zaprimljena je oko 17 sati. Na teren su odmah izašli policijski službenici koji su osigurali područje i započeli s pregledom objekta.

Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da su zaprimili dojavu te da su sve žurne službe na terenu.

- U tijeku je postupanje i pregled prostora kako bi se utvrdile sve okolnosti - kratko su nam poručili.

Posjetitelji i zaposlenici centra su evakuirani, a prostor oko Avenue Malla je ograđen.